Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Трансформирующий мир — ООН призывает заложить основы глобального управления ИИ arrow

Трансформирующий мир — ООН призывает заложить основы глобального управления ИИ

20 сентября 2024 08:27
Катерина Османская - Редактор
Искусственный интеллект — ООН призвали использовать новые возможности
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado
Катерина Османская - Редактор

Консультативный орган Организации Объединенных Наций заявил, что глобальное управление искусственным интеллектом является "необходимым". Он призвал ООН заложить основы для первых инклюзивных глобальных институтов для регулирования современных, быстро развивающихся технологий.  

Об этом сообщает AP.

Читайте также:

Искусственный интеллект в ООН

По данным издания, в 100-страничном отчете группа заявила, что искусственный интеллект "трансформирует наш мир", предлагая огромный потенциал для добра, от открытия новых отраслей науки и ускорения экономического роста до улучшения здравоохранения, сельского хозяйства и оптимизации энергетических сетей.

В то же время, консультативный орган добавил, если ИИ правильно не контролировать, ему преимущества могут ограничены небольшим количеством стран, компаний и отдельных лиц, тогда как даже более мощные системы, чем существуют сегодня, "могут перевернуть мир труда", создавать автономное оружие и создавать риски для мира и безопасности.

Кроме того, совещательный орган четко объяснил, какими принципами должно руководствоваться формирование новых институтов для управления искусственным интеллектом, включая международное право, особенно право человека. Он призывает все правительства и стороны, вовлеченные в ИИ, сотрудничать для защиты прав человека.

Также группа внесла широкие рекомендации, среди которых:

  • создание международной научной группы по ИИ для создания глобального понимания его возможностей и рисков;
  • глобальный диалог об управлении ИИ в ООН, чтобы закрепить будущие институты на принципах прав человека и международном праве;
  • создание глобального фонда искусственного интеллекта для обеспечения того, чтобы технология преодолела разрыв между богатыми и бедными странами и способствовала достижению целей развития ООН к 2030 году;
  • "Обмен стандартами" для содействия технической совместимости.

В отчете также сообщается, что только семь из 193 стран-членов ООН принимают участие в семи недавних выдающихся инициативах по управлению искусственным интеллектом, в то время как 118 стран, преимущественно на глобальном Юге, "совсем отсутствуют" в любом разговоре.

Также важные новости дня по теме:

ООН наука политики технологии искусственный интеллект

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:41 В Украину приехала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

08:35 Маркевич не понимает, что произошло с Судаковым

08:34 Финпомощь на оплату коммуналки — где и кто из украинцев может получить

08:33 В Пентагоне заявили, что оставшиеся 5,8 млрд дол. в помощь Украине будут использованы

08:30 Многодетным родителям отказывают в отсрочке — в ТЦК объяснили, в чем причина

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

08:27 Трансформирующий мир — ООН призывает заложить основы глобального управления ИИ

08:18 В ЕС призывают выполнять выданный МУС ордер на арест Путина

08:14 В ЕС сделали заявление о возвращении домой военнообязанных беженцев

08:11 На Львовщине произошел пожар из-за падения обломков БпЛА — в ГСЧС показали последствия

08:05 В Украине инициировали создание третьего национального турнира

08:41 В Украину приехала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

08:35 Маркевич не понимает, что произошло с Судаковым

08:34 Финпомощь на оплату коммуналки — где и кто из украинцев может получить

08:33 В Пентагоне заявили, что оставшиеся 5,8 млрд дол. в помощь Украине будут использованы

08:30 Многодетным родителям отказывают в отсрочке — в ТЦК объяснили, в чем причина

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

08:27 Трансформирующий мир — ООН призывает заложить основы глобального управления ИИ

08:18 В ЕС призывают выполнять выданный МУС ордер на арест Путина

08:14 В ЕС сделали заявление о возвращении домой военнообязанных беженцев

08:11 На Львовщине произошел пожар из-за падения обломков БпЛА — в ГСЧС показали последствия

08:05 В Украине инициировали создание третьего национального турнира

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Эксклюзив

05:31 Маленькая кремниевая долина: чем и как живет красный республиканский штат Техас

17 сентября 2024

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

06:40 Цены за 1 кг латуни в сентябре — сколько в Украине стоят цветные металлы в Украине

Text

08:00 Бомбардирование Сум КАБами и выход Юрия Камельчука из партии "Слуга народа" — эфир Ранок.LIVE

19 сентября 2024
Text

22:42 Военный психолог назвал два способа вернуться домой с фронта

Text

19:06 Нардепка сообщила, на какие нужды Украина выделяет более 50% из госбюджета

Text

17:51 Нардеп Бакунец ответил, будет ли в бюджете 2025 года индексация зарплат

Text

17:50 Европарламент призвал разрешить бить вглубь РФ и суд по делу Фарион — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Ужесточение мер безопасности во Львове и атака на Тверскую область России — эфир День.LIVE

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

10:38 Могла ли новейшая украинская ракета-дрон "Паляница" атаковать арсенал в Торопке

Text

09:17 Это будет проблемой — нардеп подверг критике раздачу повесток Укрпочтой

Text

08:00 План победы Зеленского и взрыв гаджетов в Ливане — эфир Ранок.LIVE

18 сентября 2024
Text

22:40 Нардепка прокомментировала провал голосования о дерусификации названий населенных пунктов в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации

19 сентября 2024

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации