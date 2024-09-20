Искусственный интеллект — ООН призвали использовать новые возможности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado

Консультативный орган Организации Объединенных Наций заявил, что глобальное управление искусственным интеллектом является "необходимым". Он призвал ООН заложить основы для первых инклюзивных глобальных институтов для регулирования современных, быстро развивающихся технологий.

Об этом сообщает AP.

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По данным издания, в 100-страничном отчете группа заявила, что искусственный интеллект "трансформирует наш мир", предлагая огромный потенциал для добра, от открытия новых отраслей науки и ускорения экономического роста до улучшения здравоохранения, сельского хозяйства и оптимизации энергетических сетей.

В то же время, консультативный орган добавил, если ИИ правильно не контролировать, ему преимущества могут ограничены небольшим количеством стран, компаний и отдельных лиц, тогда как даже более мощные системы, чем существуют сегодня, "могут перевернуть мир труда", создавать автономное оружие и создавать риски для мира и безопасности.

Кроме того, совещательный орган четко объяснил, какими принципами должно руководствоваться формирование новых институтов для управления искусственным интеллектом, включая международное право, особенно право человека. Он призывает все правительства и стороны, вовлеченные в ИИ, сотрудничать для защиты прав человека.

Также группа внесла широкие рекомендации, среди которых:

создание международной научной группы по ИИ для создания глобального понимания его возможностей и рисков;

глобальный диалог об управлении ИИ в ООН, чтобы закрепить будущие институты на принципах прав человека и международном праве;

создание глобального фонда искусственного интеллекта для обеспечения того, чтобы технология преодолела разрыв между богатыми и бедными странами и способствовала достижению целей развития ООН к 2030 году;

"Обмен стандартами" для содействия технической совместимости.

В отчете также сообщается, что только семь из 193 стран-членов ООН принимают участие в семи недавних выдающихся инициативах по управлению искусственным интеллектом, в то время как 118 стран, преимущественно на глобальном Юге, "совсем отсутствуют" в любом разговоре.