Трамп повинен виплатити понад 80 млн доларів у справі про домагання до журналістки

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Експрезидент США Дональд Трамп повинен заплатити 83,3 мільйона доларів штрафу щодо справи письменниці та журналістки Джин Керролл, яка звинуватила його в наклепі та сексуальному домаганні. Таким чином політик має заплатити таку суму за свої публічні заяви, які він оголосив в 2019 році, де заперечив звинувачення у спробі зґвалтування Керролл.

Про це пише CNN.

Читайте також:

Яку компенсацію повинен сплатити Трамп

Зазначається, що присяжні прийняли рішення, яке зобов'язує Трама заплатити Керролл компенсацію розміром 18,3 млн доларів, а саме 11 млн на відновлення репутації та 7,3 млн за емоційну шкоду.

Журналістка Джин Керролл. Фото: Reuters

Також Трамп повинен заплатити 65 млн доларів штрафу через злочинні дії, оголошуючи заяви щодо Керролл.

Що раніше вирішив суд

У виданні наголошують, що така сума, яку вимагала Керролл, є більшою у вісім разів.

"У травні минулого року окреме федеральне журі Мангеттена присудило Керрол 5 мільйонів доларів відшкодування збитків, у тому числі майже 3 мільйони доларів за наклеп, після того, як встановило, що Трамп сексуально домагався Керрол, а потім обмовив її у 2022 році за публічні заяви, які він зробив, принижуючи її та заперечуючи ці звинувачення", — додали у матеріалі.

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп і нинішній лідер Америки Джо Байден перемогли на праймеріз у штаті Нью-Гемпшир. За словами експертів, переконлива перемога колишнього президента робить листопадовий бій-реванш з Байденом більш імовірним, ніж будь-коли.