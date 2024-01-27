Трамп повинен виплатити понад 80 млн доларів у справі про домагання до журналістки
Експрезидент США Дональд Трамп повинен заплатити 83,3 мільйона доларів штрафу щодо справи письменниці та журналістки Джин Керролл, яка звинуватила його в наклепі та сексуальному домаганні. Таким чином політик має заплатити таку суму за свої публічні заяви, які він оголосив в 2019 році, де заперечив звинувачення у спробі зґвалтування Керролл.
Про це пише CNN.
Яку компенсацію повинен сплатити Трамп
Зазначається, що присяжні прийняли рішення, яке зобов'язує Трама заплатити Керролл компенсацію розміром 18,3 млн доларів, а саме 11 млн на відновлення репутації та 7,3 млн за емоційну шкоду.
Також Трамп повинен заплатити 65 млн доларів штрафу через злочинні дії, оголошуючи заяви щодо Керролл.
Що раніше вирішив суд
У виданні наголошують, що така сума, яку вимагала Керролл, є більшою у вісім разів.
"У травні минулого року окреме федеральне журі Мангеттена присудило Керрол 5 мільйонів доларів відшкодування збитків, у тому числі майже 3 мільйони доларів за наклеп, після того, як встановило, що Трамп сексуально домагався Керрол, а потім обмовив її у 2022 році за публічні заяви, які він зробив, принижуючи її та заперечуючи ці звинувачення", — додали у матеріалі.
Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп і нинішній лідер Америки Джо Байден перемогли на праймеріз у штаті Нью-Гемпшир. За словами експертів, переконлива перемога колишнього президента робить листопадовий бій-реванш з Байденом більш імовірним, ніж будь-коли.
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