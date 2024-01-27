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Трамп должен выплатить более 80 млн долларов по делу о домогательствах к журналистке

27 января 2024 07:42
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Трамп должен выплатить более 80 млн долларов по делу о домогательствах к журналистке
Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Экс-президент США Дональд Трамп должен заплатить 83,3 миллиона долларов штрафа по делу писательницы и журналистки Джин Кэрролл, которая обвинила его в клевете и сексуальном домогательстве. Таким образом, политик должен заплатить такую сумму за свои публичные заявления, которые он объявил в 2019 году, где отрицал обвинения в попытке изнасилования Кэрролл.

Об этом пишет CNN.

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Отмечается, что присяжные приняли решение, обязывающее Трама заплатить Кэрролл компенсацию в размере 18,3 млн долларов, а именно 11 млн на восстановление репутации и 7,3 млн за эмоциональный ущерб.

дело Трампа о притязаниях к журналистке
Журналистка Джин Кэрролл. Фото: Reuters

Также Трамп должен заплатить 65 млн долларов штрафа из-за преступных действий, объявляя заявления по поводу Кэрролл.

Что раньше решил суд

В издании подчеркивают, что такая сумма, которую требовала Кэрролл, больше в восемь раз.

"В мае прошлого года отдельное федеральное жюри Манхэттена присудило Кэррол 5 миллионов долларов возмещения убытков, в том числе почти 3 миллиона долларов за клевету, после того, как установило, что Трамп сексуально домогался Кэррол, а затем оговорил ее в 2022 году за публичные заявления, которые он сделал, унижая ее и отрицая эти обвинения", — добавили в материале.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп и нынешний лидер Америки Джо Байден победили на праймериз в штате Нью-Гэмпшир. По словам экспертов, убедительная победа бывшего президента делает ноябрьский бой-реванш с Байденом более вероятным, чем когда-либо.

США
суд
журналисты
правосудие
домогательства
Дональд Трамп
насилие

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