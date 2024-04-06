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Трамп може підтримати допомогу Україні — експосол США назвав його умови

6 квітня 2024 14:24
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Трамп може підтримати допомогу Україні — експосол США назвав його умови
Експрезидент США Дональд Трамп. Фото:AP
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Колишній президент США Дональд Трамп підтримує ідею надання Україні кредитної допомоги. Такий підхід має великі шанси на затвердження Конгресом США. 

Про це повідомив колишній посол США в ЄС за часів Трампа Гордон Сондленд в інтерв’ю Forbes Ukraine у суботу, 6 квітня.

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Трамп нещодавно висловився на користь надання Україні безвідсоткового кредиту. Сондленд заявив, що немає конкретного терміну для повернення кредиту, але він має бути повернутий, коли Україна стабілізує свою економіку.

Сондленд розглядає кредит як компроміс для ізоляціоністської частини республіканського електорату, який дозволяє їм відчувати, що вони не просто дають гроші, а надають позику, яка буде повернута. Він також вважає, що підтримка від Трампа може змусити навіть найбільш опозиційних членів Республіканської партії підтримати допомогу Україні.

Сондленд підкреслює, що Трамп має значний вплив на процес схвалення допомоги в Конгресі, особливо з огляду на його потенційну перемогу на виборах у 2024 році. Завдяки відкритості Трампа до кредитної допомоги, Сондленд вважає, що такий формат має більше шансів на успіх, ніж безповоротна фінансова допомога.

Нагадаємо, що військовий експерт розповів, чи можуть США відмовити в допомозі Україні.

Раніше ми писали, що Білий дім веде переговори щодо пакета допомоги Україні.

США
Дональд Трамп
фінансова допомога
військова допомога
Україна

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