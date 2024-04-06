Трамп может поддержать помощь Украине — экс-посол США назвал его условия

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото:AP

Бывший президент США Дональд Трамп поддерживает идею предоставления Украине кредитной помощи. Такой подход имеет большие шансы на утверждение Конгрессом США.

Об этом сообщил бывший посол США в ЕС при Трампе Гордон Сондленд в интервью Forbes Ukraine в субботу, 6 апреля.

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Трамп недавно высказался в пользу предоставления Украине беспроцентного кредита. Сондленд заявил, что нет конкретного срока для возврата кредита, но он должен быть возвращен, когда Украина стабилизирует свою экономику.

Сондленд рассматривает кредит как компромисс для изоляционистской части республиканского электората, который позволяет им чувствовать, что они не просто дают деньги, а предоставляют кредит, который будет возвращен. Он также считает, что поддержка от Трампа может вынудить даже наиболее оппозиционных членов Республиканской партии поддержать помощь Украине.

Сондленд подчеркивает, что Трамп оказывает значительное влияние на процесс одобрения помощи в Конгрессе, особенно учитывая его потенциальную победу на выборах в 2024 году. Благодаря открытости Трампа к кредитной помощи Сондленд считает, что такой формат имеет больше шансов на успех, чем безвозвратная финансовая помощь.

Напомним, что военный эксперт рассказал, могут ли США отказать в помощи Украине.

Ранее мы писали, что Белый дом ведет переговоры по пакету помощи Украин .