Тищенко розповів, як суди гальмують рішення щодо злочинної роботи кол-центрів
Народний депутат Микола Тищенко, який займається рейдами кол-центрів, заявив, що судді системно гальмують його роботу. За його словами, суди не поспішають встановлювати відповідальність для працівників цих "організацій".
Про це Микола Тищенко розповів у коментарі Новини.LIVE.
Що каже Тищенко
Тищенко розповів, що на сьогодні провели понад 15 рейдів на ботофермах, на які його команда вже написала відповідні заяви до правоохоронних органів.
"Зараз ми чекаємо на ухвали суду, і я дуже хочу подивитися, на чиєму боці суд: на боці народу чи рашистських ДРГ. З великою повагою до судової гілки влади, але ми вимушені константувати, що судді сьогодні гальмують цю роботу. Системно гальмують роботу, знаходять будь-які рішення для того, щоб не давати ухвали і не давати працювати державній системі", — йдеться у повідомленні.
Чи залучає Тищенко працівників ТЦК до своїх рейдів
Він розповів, що зараз він відпрацьовує в Києві разом з Нацполіцією, ТЦК, економічним підрозділом, з небайдужими громадянами, громадськими організаціями, а також військовими пенсіонерами, які знаються на питаннях щодо захисту нашої державності.
"Ми створили Всеукраїнську мережу, всеукраїнську робочу групу, працюємо з керівником України, який відповідає за цей напрямок, і робота пішла. Є маленька ремарка: коли ми казали ухилянти, на жаль, ця система не працює щодо них, тому що в законі чітко прописано до всіх ознак... І Нацполіція, на нашу думку, на думку парламентарів, а ми своєю чергою відповідаємо за контроль виконавчої влади... Вони дивляться у свій "планшетик" і кажуть: "Ой, ви знаєте, це не ухилянт". Коли ми запитуємо людину, скільки їй років, і виявляється, що 27, 28 чи 32, 26, то на запитання, чи є ця людина на обліку, представники Нацполіції відводять обличчя і їх це не цікавить", — каже Тищенко.
Нагадаємо, нещодавно Микола Тищенко влаштував черговий рейд кол-центрами Києва. Однак "співробітники" офісу втекли від депутата і поліцейських, обурившись їхнім візитом.
Додамо, екскомандир полку "Азов", майор Максим Жорін пояснив, чому одіозний нардеп Микола Тищенко досі продовжує перебувати в медіапросторі України. На думку військовика, українці самі продовжують "толерувати" діяльність та заяви ексцентричного політика.
Читайте Новини.LIVE!