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Тищенко розповів, як суди гальмують рішення щодо злочинної роботи кол-центрів

31 січня 2024 09:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Тищенко розповів, як суди гальмують рішення щодо злочинної роботи кол-центрів
Нардеп Микола Тищенко. Фото: Facebook Михайла Ткача
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Народний депутат Микола Тищенко, який займається рейдами кол-центрів, заявив, що судді системно гальмують його роботу. За його словами, суди не поспішають встановлювати відповідальність для працівників цих "організацій".

Про це Микола Тищенко розповів у коментарі Новини.LIVE. 

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Тищенко розповів, що на сьогодні провели понад 15 рейдів на ботофермах, на які його команда вже написала відповідні заяви до правоохоронних органів. 

"Зараз ми чекаємо на ухвали суду, і я дуже хочу подивитися, на чиєму боці суд: на боці народу чи рашистських ДРГ. З великою повагою до судової гілки влади, але ми вимушені константувати, що судді сьогодні гальмують цю роботу. Системно гальмують роботу, знаходять будь-які рішення для того, щоб не давати ухвали і не давати працювати державній системі", — йдеться у повідомленні. 

Чи залучає Тищенко працівників ТЦК до своїх рейдів

Він розповів, що зараз він відпрацьовує в Києві разом з Нацполіцією, ТЦК, економічним підрозділом, з небайдужими громадянами, громадськими організаціями, а також військовими пенсіонерами, які знаються на питаннях щодо захисту нашої державності. 

"Ми створили Всеукраїнську мережу, всеукраїнську робочу групу, працюємо з керівником України, який відповідає за цей напрямок, і робота пішла. Є маленька ремарка: коли ми казали ухилянти, на жаль, ця система не працює щодо них, тому що в законі чітко прописано до всіх ознак... І Нацполіція, на нашу думку, на думку парламентарів, а ми своєю чергою відповідаємо за контроль виконавчої влади... Вони дивляться у свій "планшетик" і кажуть: "Ой, ви знаєте, це не ухилянт". Коли ми запитуємо людину, скільки їй років, і виявляється, що 27, 28 чи 32, 26, то на запитання, чи є ця людина на обліку, представники Нацполіції відводять обличчя і їх це не цікавить", — каже Тищенко. 

Нагадаємо, нещодавно Микола Тищенко влаштував черговий рейд кол-центрами Києва. Однак "співробітники" офісу втекли від депутата і поліцейських, обурившись їхнім візитом.

Додамо, екскомандир полку "Азов", майор Максим Жорін пояснив, чому одіозний нардеп Микола Тищенко досі продовжує перебувати в медіапросторі України. На думку військовика, українці самі продовжують "толерувати" діяльність та заяви ексцентричного політика.

Микола Тищенко
Київ
поліція
судді
ТЦК та СП
ухилянти

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