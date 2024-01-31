Тищенко рассказал, как суды тормозят решение по преступной работе колл-центров

Нардеп Николай Тищенко. Фото: Facebook Михаила Ткача

Народный депутат Николай Тищенко, который занимаеться рейдами колл-центров, заявил, что судьи системно тормозят его работу. По его словам, суды не спешат устанавливать ответственность для работников этих "организаций".

Об этом Николай Тищенко рассказал в комментарии Новини.LIVE.

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Тищенко рассказал, что на сегодня провели более 15 рейдов на ботофермах, на которые его команда уже написала соответствующие заявления в правоохранительные органы.

"Сейчас мы ждем решения суда и я очень хочу посмотреть на чьей стороне суд: на стороне народа или рашистских ДРГ. С большим уважением к судебной ветви власти, но мы вынуждены констатировать, что судьи сегодня тормозят эту работу. Системно тормозят работу, находят какие-нибудь решения для того, чтобы не давать решения и не давать работать государственной системе", — говорится в сообщении.

Привлекает ли Тищенко работников ТЦК к своим рейдам

Он рассказал, что сейчас он отрабатывает в Киеве вместе с Нацполицией, ТЦК, экономическим подразделением, с неравнодушными гражданами, общественными организациями, а также военными пенсионерами, которые разбираются в вопросах защиты нашей государственности.

"Мы создали Всеукраинскую сеть, всеукраинскую рабочую группу, работаем с руководителем Украины, который отвечает за это направление, и работа пошла. Есть маленькая ремарка: когда мы говорили уклонисты, к сожалению, эта система не работает по ним, потому что в законе четко прописано до всех признаков... И Нацполиция, по нашему мнению, по мнению парламентариев, а мы в свою очередь отвечаем за контроль исполнительной власти... Они смотрят в свой "планшетик" и говорят: "Ой, вы знаете, это не уклонист. Мы спрашиваем человека, сколько ему лет, и оказывается, что 27, 28 или 32, 26, то на вопрос, есть ли этот человек на учете, представители Нацполиции отводят лицо, и их это не интересует", — говорит Тищенко.

Напомним, что недавно Николай Тищенко устроил очередной рейд колл-центрами Киева. Однако "сотрудники" офиса скрылись от депутата и полицейских, возмутившись их визитом.

Добавим, экс-командир полка "Азов", майор Максим Жорин объяснил, почему одиозный нардеп Николай Тищенко до сих пор продолжает находиться в медиапространстве Украины. По мнению военного, украинцы сами продолжают "толеровать" деятельность и заявления эксцентричного политика.