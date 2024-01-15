Екскомандир "Азову" Жорін пояснив, чому нардеп Тищенко досі перебуває в медіапросторі

Нардеп Микола Тищенко. Фото ілюстративне: Facebook Михайла Ткача

Екскомандир полку "Азов", майор Максим Жорін пояснив, чому одіозний нардеп Микола Тищенко досі продовжує перебувати в медіапросторі України. На думку військовика, українці самі продовжують "толерувати" діяльність та заяви ексцентричного політика.

Про це він написав у своєму блозі в Telegram.

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За словами Жоріна, українці самі несуть відповідальність за те, що Тищенко досі продовжує перебувати в медійному полі.

"Всім дуже смішно зараз постити уривки інтерв’ю Колі Тищенка. Мені особисто абсолютно не весело. Я не вважаю смішним те, що говорить ця тупа голова, це сором. І існує він в медійному полі тільки тому, що українці це толерують", — написав він у пості, додавши відеоуривок.

Максим Жорін — останні новини

Нагадаємо, що не так давно Максим Жорін гнівно відреагував на пропозицію Верховної Ради заплатити військовозобов'язаним, які не хочуть мобілізовуватися, 200 тисяч гривень.

Також військовик прокоментував останній обмін полоненими між Україною та Росією. Жорін наголосив, що серед повернутих українців немає жодного бійця "Азову".

Додатково він різко висловився про заяву нардепа Олександра Корнієнка стосовно мобілізації депутатів. За словами Жоріна, якби народні депутати України належним чином виконували свої функціональні обов'язки під час війни, питань щодо мобілізації не було б.