Экс-командир "Азова" Жорин объяснил, почему нардеп Тищенко до сих пор находится в медиапространстве

Нардеп Николай Тищенко. Фото иллюстративное: Facebook Михаила Ткача

Экс-командир полка "Азов", майор Максим Жорин объяснил, почему одиозный нардеп Николай Тищенко до сих пор продолжает находиться в медиапространстве Украины. По мнению военного, украинцы сами продолжают быть толерантными к деятельности и заявлениям эксцентричного политика.

Об этом он написал в своем блоге в Telegram.

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По словам Жорина, украинцы сами несут ответственность за то, что Тищенко до сих пор продолжает находиться в медийном поле.

"Всем очень смешно сейчас постить отрывки интервью Коли Тищенко. Мне лично совершенно не весело. Я не считаю смешным то, что говорит эта тупая голова, это стыд. И существует он в медийном поле только потому, что украинцы это продвигают", — написал он в посте, добавив видеоотрывок.

Максим Жорин — последние новости

Напомним, что недавно Максим Жорин гневно отреагировал на предложение Верховной Рады заплатить военнообязанным, которые не хотят мобилизоваться, 200 тысяч гривен.

Также военный прокомментировал последний обмен пленными между Украиной и Россией. Жорин подчеркнул, что среди возвращенных украинцев нет ни одного бойца "Азова".

Дополнительно он резко высказался о заявлении нардепа Александра Корниенко по поводу мобилизации депутатов. По словам Жорина, если бы народные депутаты Украины должным образом выполняли свои функциональные обязанности во время войны, вопросов по мобилизации не было бы.