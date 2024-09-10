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Темпи зросли мінімум у шість разів — Росія масово мобілізує контрактників

10 вересня 2024 08:25
Катерина Османська - Редактор
Мобілізація в Росії — темпи набору контрактників зросла мінімум у шість разів
Мобілізація в Росії. Ілюстративне фото: росЗМІ
Катерина Османська - Редактор

За 2024 рік у Росії темпи набору контрактників на службу зросли щонайменше у шість разів, порівняно з 2023 роком. Ймовірно, таке збільшення числа контрактників пов'язане з розміром виплат після укладення контракту.

Про це повідомляє видання "Важливі історії".

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Видання зазначає, що за перше півріччя 2023 року одноразову виплату за підписання контракту в Росії отримали 26 700 осіб, а у 2024 році за той же період — уже 166 000 людей. 

ЗМІ повідомляють, що, ймовірно, зростання темпів набору пов'язане з розміром виплат після укладення контракту. Зараз вона зросла до 400 000 рублів. Стверджується, що російська влада підіймає виплати, щоб залучити більше росіян на війну. 

Однак Росія може завищувати кількість контрактників у своїх звітах. Окрім того, існують затримки з виплатами. Журналісти навели приклад, що до квітня 2024 року в Росії отримали виплати за підписання контракту близько 426 тисячі росіян, а Міноборони країни-терориста прозвітувало про 640 тисяч нових контрактників.

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виплати Мобілізація в росії війна в Україні контракт

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