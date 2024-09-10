Мобилизация в России. Иллюстративное фото: росСМИ

За 2024 год в России темпы набора контрактников на службу выросли не менее чем в шесть раз по сравнению с 2023 годом. Вероятно, такое увеличение числа контрактников связано с размером выплат после заключения контракта.

Об этом сообщает издание "Важные истории".

Читайте также:

Мобилизация контрактников в России

Издание отмечает, что за первое полугодие 2023 года единовременную выплату за подписание контракта в России получили 26 700 человек, а в 2024 году за тот же период — уже 166 000 человек.

СМИ сообщают, что, вероятно, рост темпов набора связан с размером выплат после заключения контракта. Сейчас он вырос до 400 тысяч рублей. Утверждается, что российские власти поднимают выплаты, чтобы привлечь больше россиян на войну.

Однако Россия может завышать количество контрактников в своих отчетах. Кроме того, есть задержки с выплатами. Журналисты привели пример, что к апрелю 2024 года в России получили выплаты за подписание контракта около 426 тысяч россиян, а Минобороны страны-террориста отчиталось о 640 тысячах новых контрактников.