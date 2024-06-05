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Танки, БТР та піхота — прикордонники показали, як зупинили штурм окупантів під Бахмутом

5 червня 2024 13:20
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Степан Гафтко
редактор
Прикордонники нищать техніку росіян — відео
Підірваний танк ворога. Фото: Держприкордонслужба
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Військові прикордонної бригади "Помста" відбили зухвалий штурм росіян на Бахмутському напрямку. Крім того, воїни знищили не лише піхоту противника, але і його техніку, включно з танками та БТР за допомогою FPV-дрона

Про це бійці "Помсти" повідомили у Telegram та показали відео успішної роботи.

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Сьогодні вранці, 5 червня, на Бахмутському напрямку росіяни за підтримки важкої техніки намагались прорвати оборону українських воїнів. Проте їм нічого так і не вдалось. Втративши частину особового складу та бойових машин, включно з БТР та танками, ворог відступив.

Бійці бригади "Помста" знищили ворожий танк за допомогою влучної роботи дрона та показали в Telegram відео.

"Вранці за підтримки Сил оборони бійці знищили ворожі танки, БТРи, БМП та піхоту противника, що атакувала позиції українських захисників. Окупанти відступили зі значними втратами особового складу та бронетехніки. Втрати противника уточнюються", — зазначили у дописі українські військові. 

Нагадаємо, на днях на Вовчанському напрямку український дрон влучив точно в ціль по окупантах. Біля міста прикордонники зупинили російську техніку та показали відео бою. 

Третя штурмова бригада показала ефективну роботу FPV-дронів проти російської артилерії у Харківській області. Внаслідок вдалих дій було ліквідовано гармати та живу силу окупантів.

Донецька область
війна в Україні
прикордонники
штурмовий підрозділ
обстріли
Бахмут
FPV-дрони
атака

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