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Танки, БТР и пехота — пограничники показали, как остановили штурм оккупантов под Бахмутом

5 июня 2024 13:20
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Пограничники уничтожают технику россиян.
Взорванный танк врага. Фото: Госпогранслужба
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Военные пограничной бригады "Помста" отразили дерзкий штурм россиян на Бахмутском направлении. Кроме того, воины уничтожили не только пехоту противника, но и его технику, включая танки и БТР с помощью FPV-дрона.

Об этом бойцы "Помсты" сообщили в Telegram и показали видео успешной работы.

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Сегодня утром, 5 июня, на Бахмутском направлении россияне при поддержке тяжелой техники пытались прорвать оборону украинских воинов. Однако им ничего так и не удалось. Потеряв часть личного состава и боевых машин, включая БТР и танки, враг отступил.

Бойцы бригады "Помста" уничтожили вражеский танк с помощью точной работы дрона и показали в Telegram видео.

"Утром при поддержке Сил обороны бойцы уничтожили вражеские танки, БТРы, БМП и пехоту противника, атаковавшую позиции украинских защитников. Оккупанты отступили со значительными потерями личного состава и бронетехники. Потери противника уточняются", — отметили в сообщении украинские военные.

Напомним, на днях на Волчанском направлении украинский дрон поразил точно цель по оккупантам. У города пограничники остановили российскую технику и показали видео боя.

Третья штурмовая бригада показала эффективную работу FPV-дронов против российской артиллерии в Харьковской области. В результате удачных действий были ликвидированы пушки и живая сила окупантов.

Донецкая область
война в Украине
пограничники
штурмовое подразделение
обстрелы
Бахмут
FPV-дроны
атака

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