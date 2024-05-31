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Бійці Третьої штурмової показали допит полонених, — відео

31 травня 2024 19:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Бійці Третьої штурмової показали допит полонених, — відео
Бійці Третьої штурмової в захоплених ворожих окопах. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Бійці Третьої штурмової бригади продовжують вибивати російських загарбників з території нашої держави. Одна за одною вони захоплюють позиції, які утримують окупанти.

Відео ефективної роботи бійців Третьої штурмової та допит захоплених у полон ворогів були оприлюднены на сторінці підрозділу у Telegram у п'ятницю, 31 травня.

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Третя штурмова захопила ворожу позицію

"Що за дурня? У мене родина, а я куди поїхав", — заявив окупант-зек, потрапивши у полон до українських бійців відразу після зачистки його позицій.

Крізь зарослі "зеленки" бійці бригади підійшли упритул до бліндажів з російськими військовослужбовцями та розпочали бій на вибивання ворога.

"Це штурмові будні в Тернах з GoPro-камери бійця Сафарі. Контрить ворожі окопи взвод "Фрост" 3-ї роти 2-го штурмового бату", — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, військові 3-ї окремої штурмової бригади лише з 3-го по 10 травня  ліквідували на Харківщині понад 40 російських окупантів.

Також українські захисники поділилися кадрами з передової, що зняті на GoPro. 

Україна
окупанти
штурмова бригада
полонені
війна
ЗСУ

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