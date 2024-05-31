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Бойцы Третьей штурмовой показали допрос пленных, — видео

31 мая 2024 19:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Бойцы Третьей штурмовой показали допрос пленных, — видео
Бойцы Третьей штурмовой в захваченных вражеских окопах. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают выбивать российских захватчиков с территории нашего государства. Одна за другой они освобождают позиции, которые удерживают оккупанты.

Видео эффективной работы бойцов Третьей штурмовой и допрос захваченных в плен врагов были опубликованы на странице подразделения  в Telegram в пятницу, 31 мая.

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"Что за дурак? У меня семья, а я куда-то поехал", — заявил оккупант-зек, попав в плен к украинским бойцам сразу после зачистки его позиций.

Сквозь заросли "зеленки" бойцы бригады подошли вплотную к блиндажам с российскими военнослужащими и начали бой на выбивание врага.

"Это штурмовые будни в Тернах из GoPro-камеры бойца Сафари. Контрит вражеские окопы взвод "Фрост" 3-й роты 2-го штурмового бата", — говорится в сообщении.

Напомним, военные 3-й отдельной штурмовой бригады только с 3 по 10 мая ликвидировали на Харьковщине более 40 российских оккупантов.

Также украинские защитники поделились кадрами с передовой, снятой на GoPro.

Украина
оккупанты
штурмовая бригада
пленные
война
ВСУ

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