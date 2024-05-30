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Танки Abrams не можуть ефективно захистити українські екіпажі від сучасної зброї, — CNN

30 травня 2024 08:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Танки Abrams не можуть ефективно захистити українські екіпажі від сучасної зброї, — CNN
Українські військові ремонтують танк Abrams. Фото ілюстративне: CNN
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Танки Abrams, які були передані Збройним силам України Сполученими Штатами, зробили українських бійців зручними мішенями для російських ударів. Повідомляється, що дана техніка не може ефективно захищати екіпажі від сучасної зброї.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на українських військових.

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Слабкі місця танків Abrams

Українські танкісти розповіли про низку слабких місць поставлених Україні Сполученими Штатами танків Abrams. Вони поставили під сумнів їхню корисність на лінії фронту, ситуація на якому постійно змінюється.

Танкові екіпажі, які пройшли належну підготовку в Німеччині, розповіли, що основному бойовому танку армії США, який коштує 10 млн доларів, не вистачає броні, здатної захистити цю техніку від сучасної зброї. Цей різновид танку має досвід бойових дій в Іраку проти військ Саддама Хусейна і тамтешніх бойовиків, проте не завжди може протидіяти сучасній регeлярній армії.

"Його броня недостатня для цього. Це не захищає екіпаж. По-справжньому сьогодні це війна дронів. Тому зараз, коли танки викочується, вони завжди намагаються їх вразити", — сказав один із членів екіпажу з позивним Джокер.

джокер
Український військовий з позивним "Джокер". Фото: CNN

Його колега додав, що танкісти є "мішенню номер один", оскільки "без захисту екіпаж не виживе на полі бою".

Зазначається, що цей український екіпаж дізнався про недоліки Abrams на власному гіркому досвіді, запеклих боях біля міста Авдіївки, яке Росія захопила у лютому.

Водій, зокрема, втратив ногу, коли була пробита броня.

Технічні проблеми танків Abrams

Окрім слабкої броні танки Abrams також мають ряд технічних проблем.

Наприклад, у одного з танків проблеми з двигуном, незважаючи на те, що машина була щойно доставлена ​​з Польщі. Також українці скаржаться на те, що у дощ чи туман конденсат може пошкодити електроніку всередині Abrams.

Варто зазначити, що усі 31 Abrams, передані Україні, за словами представників командування 47-ї мехбригади, які отримали всі ці танки, наразі знаходяться поблизу лінії фронту на сході.

Раніше ми писали, що українські військові показали професійну роботу танка M1 Abrams по ворогу.

Нагадуємо, що на даний момент Україна відводить танки Abrams M1A1, які були надані Сполученими Штатами, з передової. Однією з причин є те, що російські дрони створюють перешкоди для їх ефективного використання.

США
війна
ЗСУ
військова допомога
Україна
танки
військова техніка
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