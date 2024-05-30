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Танки Abrams не могут эффективно защитить украинские экипажи от современного оружия, — CNN

30 мая 2024 08:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Танки Abrams не могут эффективно защитить украинские экипажи от современного оружия, — CNN
Украинские военные ремонтируют танк Abrams. Фото иллюстративное: CNN
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Танки Abrams, переданные Вооруженным силам Украины Соединенными Штатами, сделали украинских бойцов удобными мишенями для российских ударов. Сообщается, что данная техника не может эффективно защищать экипажи от современного оружия.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на украинских военных.

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Слабые места танков Abrams

Украинские танкисты рассказали о ряде слабых мест поставленных Украине Соединенными Штатами танков Abrams. Они подвергли сомнению их полезность на линии фронта, ситуация на котором постоянно меняется.

Танковые экипажи, прошедшие должную подготовку в Германии, рассказали, что основному боевому танку армии США, который стоит 10 млн долларов, не хватает брони, способной оградить эту технику от современного оружия. Эта разновидность танка имеет опыт боевых действий в Ираке против войск Саддама Хусейна и тамошних боевиков, однако не всегда может противодействовать современной регулярной армии.

"Его броня недостаточна для этого. Это не защищает экипаж. По-настоящему сегодня это война дронов. Поэтому сейчас, когда танки выкатываются, они всегда пытаются поразить их", — сказал один из членов экипажа с позывным Джокер.

джокер
Украинский военный с позывным "Джокером". Фото: CNN

Его коллега добавил, что танкисты являются "мишенью номер один", поскольку "без защиты экипаж не выживет на поле боя".

Отмечается, что этот украинский экипаж узнал недостатки Abrams на собственном горьком опыте, в ожесточенных боях у города Авдеевки, который Россия захватила в феврале.

Водитель, в частности, потерял ногу, когда была пробита броня.

Технические проблемы танков Abrams

Кроме слабой брони, танки Abrams также имеют ряд технических проблем.

Например, у одного из танков проблемы с двигателем, несмотря на то, что машина была только что доставлена ​​из Польши. Также украинцы жалуются, что в дождь или туман конденсат может повредить электронику внутри Abrams.

Стоит отметить, что все 31 Abrams, переданные Украине, по словам представителей командования 47-й мехбригады, получивших все эти танки, находятся вблизи линии фронта на востоке.

Ранее мы писали, что украинские военные показали профессиональную работу танка M1 Abrams по врагу.

Напоминаем, что на данный момент Украина отводит танки Abrams M1A1, предоставленные Соединенными Штатами, с передовой. Одной из причин является то, что российские дроны создают препятствия для их эффективного использования.

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