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Сумський завод "Насосенергомаш" перейде в державну власність, — АРМА

3 травня 2024 01:30
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Сумський завод "Насосенергомаш" перейде в державну власність, — АРМА
Завод "Насосенергомаш". Фото: arma.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

АТ "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування" та АТ "Науково-дослідний та проєктно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування" передадуть у власність держави. Відповідне рішення підтримало Міністерство економіки України.

Про це в четвер, 2 травня, повідомили в Агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

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Фактичним власником та кінцевим бенефіціаром "Насосенергомаш" є громадянин РФ. За даними правоохоронців, цей завод постачав до РФ обладнання для будівництва та ремонту атомних електростанцій. Саме через це в рамках кримінального провадження майно підприємства арештували та передали для управління АРМА.

У четвер, 2 квітня, АРМА проконсультувалося з Міністерством економіки та іншими центральними органами влади щодо початку передачі корпоративних прав та майна заводу. Наразі направцьовують дорожню карту передання цього активу у власність підприємства АТ "НАЕК "Енергоатом"".

"Насоенергомаш" є важливим об’єктом для критичної інфраструктури України. Це одне з найбільших підприємств, що спеціалізується на розробці й виробництві насосного обладнання для нафтогазової галузі, енергетики, водного господарства, аграрного сектору та ЖКГ.

Нагадаємо, Господарський суд Одеської області повернув у державну власність озеро Сасик. Водойму протягом тривалого часу використовувало одне з одеських підприємств для рибного промислу.

Також ми повідомляли про те, що до парку Межигір'я не пускають відвідувачів. Там розпочався процес передачі арештованих активів до державного управління.

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