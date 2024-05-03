Сумской завод "Насосэнергомаш" перейдет в государственную собственность, — АРМА

Завод "Насосэнергомаш". Фото: arma.gov.ua

АО "Сумский завод насосного и энергетического машиностроения" и АО "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насления" передадут в собственность государства. Соответствующее решение поддержало Министерство экономики Украины.

Об этом в четверг, 2 мая, сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА).

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Почему предприятия переходят в собственность государства

Фактическим владельцем и конечным бенефициаром "Насосэнергомаша" является гражданин РФ. По данным правоохранителей, этот завод поставлял в РФ оборудование для строительства и ремонта атомных электростанций. Именно поэтому в рамках уголовного производства имущество предприятия арестовали и передали для управления АРМА.

В четверг, 2 апреля, АРМА проконсультировалось с Министерством экономики и другими центральными органами власти по поводу начала передачи корпоративных прав и имущества завода. В настоящее время направляется дорожная карта передачи этого актива в собственность предприятия АО "НАЭК "Энергоатом"".

"Насоэнергомаш" - важный объект для критической инфраструктуры Украины. Это одно из крупнейших предприятий, которые специализируются на разработке и производстве насосного оборудования для нефтегазовой отрасли, энергетики, водного хозяйства, аграрного сектора и ЖКХ.

Напомним, Хозяйственный суд Одесской области вернул в государственную собственность озеро Сасык. Водоем долгое время использовало одно из одесских предприятий для рыбного промысла.

Также мы сообщали о том, что в парк Межигорье не пускают посетителей. Там начался процесс передачи арестованных активов государственному управлению.