Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Сумской завод "Насосэнергомаш" перейдет в государственную собственность, — АРМА arrow

Сумской завод "Насосэнергомаш" перейдет в государственную собственность, — АРМА

3 мая 2024 01:30
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Сумской завод "Насосэнергомаш" перейдет в государственную собственность, — АРМА
Завод "Насосэнергомаш". Фото: arma.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

АО "Сумский завод насосного и энергетического машиностроения" и АО "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насления" передадут в собственность государства. Соответствующее решение поддержало Министерство экономики Украины.

Об этом в четверг, 2 мая, сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Читайте также:

Почему предприятия переходят в собственность государства

Фактическим владельцем и конечным бенефициаром "Насосэнергомаша" является гражданин РФ. По данным правоохранителей, этот завод поставлял в РФ оборудование для строительства и ремонта атомных электростанций. Именно поэтому в рамках уголовного производства имущество предприятия арестовали и передали для управления АРМА.

В четверг, 2 апреля, АРМА проконсультировалось с Министерством экономики и другими центральными органами власти по поводу начала передачи корпоративных прав и имущества завода. В настоящее время направляется дорожная карта передачи этого актива в собственность предприятия АО "НАЭК "Энергоатом"".

"Насоэнергомаш" - важный объект для критической инфраструктуры Украины. Это одно из крупнейших предприятий, которые специализируются на разработке и производстве насосного оборудования для нефтегазовой отрасли, энергетики, водного хозяйства, аграрного сектора и ЖКХ.

Напомним, Хозяйственный суд Одесской области вернул в государственную собственность озеро Сасык. Водоем долгое время использовало одно из одесских предприятий для рыбного промысла.

Также мы сообщали о том, что в парк Межигорье не пускают посетителей. Там начался процесс передачи арестованных активов государственному управлению.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри