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Сумський ТЦК відреагував на відео бійки військових з цивільним

20 березня 2024 21:28
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Сумський ТЦК відреагував на відео бійки військових з цивільним
Бійка військовослужбовців з цивільним. Фото: скріншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Відео, на якому військові після перепалки з цивільним починають його бити, розлетілось мережею 20 березня. Сталося це на Сумщині в місті Шостка, причини конфлікту наразі встановлюють. 

Про це повідомили в Сумському обласному ТЦК та СП

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На відео видно перепалку між цивільним чоловіком та кількома військовими. Діло доходить й до побиття. Однак через що стався конфлікт — невідомо.

У Сумському обласному ТЦК та СП пообіцяли всебічно сприяти проведенню слідства, а також запевнили, що діям військовослужбовців буде надана відповідна оцінка. 

Сумський ТЦК відреагував на відео бійки військових з цивільним - фото 1
Пост Сумського обласного ТЦК та СП. Фото: скріншот

"Водночас наполегливо рекомендуємо не ігнорувати прохання військовослужбовців пред’явити військово-облікові документи. Не ображати військовослужбовці, які після отриманих поранень на фронті гідно виконують поставлені завдання, і не втікати від них. Закликаємо уникати спекуляцій на дану тему", — повідомили в ТЦК. 

Також у територіальному центрі комплектування нагадали про відповідальність за ухилення та перешкоджання роботі представників РТЦК та СП, за яке можна отримати від 5 до 8 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, у Полтаві військовий жорстоко побив цивільного, нібито тому, що приревнував його до своєї дружини.

Тим часом у Житомирі прямо посеред міста чоловік з кулаками накинувся на працівника ТЦК.

бійка
відео
Сумська область
військові
мобілізація
ТЦК та СП

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