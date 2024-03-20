Сумський ТЦК відреагував на відео бійки військових з цивільним

Бійка військовослужбовців з цивільним. Фото: скріншот

Відео, на якому військові після перепалки з цивільним починають його бити, розлетілось мережею 20 березня. Сталося це на Сумщині в місті Шостка, причини конфлікту наразі встановлюють.

Про це повідомили в Сумському обласному ТЦК та СП.

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Конфлікт з військовими

На відео видно перепалку між цивільним чоловіком та кількома військовими. Діло доходить й до побиття. Однак через що стався конфлікт — невідомо.

У Сумському обласному ТЦК та СП пообіцяли всебічно сприяти проведенню слідства, а також запевнили, що діям військовослужбовців буде надана відповідна оцінка.

Пост Сумського обласного ТЦК та СП. Фото: скріншот

"Водночас наполегливо рекомендуємо не ігнорувати прохання військовослужбовців пред’явити військово-облікові документи. Не ображати військовослужбовці, які після отриманих поранень на фронті гідно виконують поставлені завдання, і не втікати від них. Закликаємо уникати спекуляцій на дану тему", — повідомили в ТЦК.

Також у територіальному центрі комплектування нагадали про відповідальність за ухилення та перешкоджання роботі представників РТЦК та СП, за яке можна отримати від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Полтаві військовий жорстоко побив цивільного, нібито тому, що приревнував його до своєї дружини.

Тим часом у Житомирі прямо посеред міста чоловік з кулаками накинувся на працівника ТЦК.