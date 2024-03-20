Сумской ТЦК отреагировал на видео драки военных с гражданским

Драка военнослужащих с гражданским. Фото: скриншот

Видео, на котором военные после перепалки с гражданским начинают его избивать, разлетелось по сети 20 марта. Произошло это в Сумской области в городе Шостка, причины конфликта сейчас устанавливают.

Об этом сообщили в Сумском областном ТЦК и СП.

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Конфликт с военными

На видео видна перепалка между гражданским мужчиной и несколькими военными. Дело доходит и до избиения. Однако из-за чего произошел конфликт — неизвестно.

В Сумском областном ТЦК и СП пообещали всесторонне содействовать проведению следствия, а также заверили, что действиям военнослужащих будет дана соответствующая оценка.

Пост Сумского обласного ТЦК и СП. Фото: скриншот

"В то же время настоятельно рекомендуем не игнорировать просьбы военнослужащих предъявить военно-учетные документы. Не оскорблять военнослужащие, которые после полученных ранений на фронте достойно выполняют поставленные задачи, и не убегать от них. Призываем избегать спекуляций на данную тему", — сообщили в ТЦК.

Также в территориальном центре комплектования напомнили об ответственности за уклонение и препятствие работе представителей РТЦК и СП, за которое можно получить от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Полтаве военный жестоко избил гражданского, якобы потому, что приревновал его к своей жене.

Тем временем в Житомире прямо посреди города мужчина с кулаками набросился на работника ТЦК.