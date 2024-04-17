Судитимуть експосадовців Міноборони, які закупили неякісну амуніцію для ЗСУ на 1,4 млрд

Військовий. Фото: ОК "Південь"

В Україні судитимуть колишніх посадовців Міністерства оборони, які закупили неякісну амуніцію для військових Збройних сил за завищеними цінами. Внаслідок таких дій бійці не були належним чином укомплектовані на суму 1,4 мільярди гривень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора та ДБР.

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У чому звинувачують експосадовців Міноборони

"Прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишніх заступника міністра оборони України, керівника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, а також начальника Центрального управління контролю якості", — написали в ОГП, говорячи про експосадовців.

У ході розслідування вдалося встановити, що вищевказані особи організували закупівлю неякісних бронежилетів на кошти, які виділили з державного бюджету.

Зокрема, у 2022 році Міноборони та компанії-нерезиденти уклали низку договорів з порушенням про закупівлю засобів індивідуального захисту. Саму ж амуніцію закуповували за завищеними цінами за умови повної передплати.

Зазначається, що експосадовці не забезпечили належний контроль за якістю придбаної продукції. Ба більше, прийняли її без перевірки та передали військовим.

Амуніція не відповідала державним та військовим стандартам

Крім того, за результатами експертизи, амуніція не відповідає державним та військовим стандартам, технічними вимогам для закупівлі бронежилетів різних типів. Відповідно, не може належним чином захистити українських військовослужбовців.

Внаслідок незаконних дій підозрюваних окремі підрозділи ЗСУ не були належно укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1,4 мільярди гривень.

Нагадаємо, команда Міністерства оборони України під керівництвом Рустема Умєрова провела внутрішній аудит. Під час нього було виявлено порушень на понад 10 млн гривень.

Своєю чергою, нардеп розповів, якими будуть наслідки аудиту Генштабу і Міноборони.