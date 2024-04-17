Будут судить экс-чиновников Минобороны, закупивших некачественную амуницию для ВСУ на 1,4 млрд

Военный. Фото: ОК "Юг"

В Украине будут судить бывших должностных лиц Министерства обороны, закупивших некачественную амуницию для военных Вооруженных Сил по завышенным ценам. В результате таких действий бойцы не были должным образом укомплектованы на сумму 1,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора и ДБР.

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В чем обвиняют экс-чиновников Минобороны

"Прокуроры Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывших заместителя министра обороны Украины, руководителя Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны, а также начальника Центрального управления контроля качества", — написали в ОГП, говоря об экс-чиновниках.

В ходе расследования удалось установить, что вышеуказанные лица организовали закупку некачественных бронежилетов на средства, выделенные из государственного бюджета.

В частности, в 2022 году Минобороны и компании-нерезиденты заключили ряд договоров с нарушением закупок средств индивидуальной защиты. Саму же амуницию закупали по завышенным ценам при полной предоплате.

Отмечается, что чиновники не обеспечили надлежащий контроль за качеством приобретенной продукции. Более того, приняли ее без проверки и передали военным.

Амуниция не отвечала государственным и военным стандартам

Кроме того, по результатам экспертизы, амуниция не отвечает государственным и военным стандартам, техническим требованиям для закупки бронежилетов разных типов. Соответственно, не может должным образом защитить украинских военнослужащих.

В результате незаконных действий подозреваемых отдельные подразделения ВСУ не были должным образом укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более 1,4 миллиарда гривен.

Напомним, команда Министерства обороны Украины под руководством Рустема Умерова провела внутренний аудит. Во время него было выявлено нарушений более чем на 10 млн гривен.

В свою очередь, нардеп рассказал, какими будут последствия аудита Генштаба и Минобороны.