У Міноборони розповіли, на яку суму було виявлено порушень під час внутрішнього аудиту

Перевірка. Ілюстративне фото: armyinform

Команда Міністерства оборони України під керівництвом Рустема Умєрова провела внутрішній аудит. Під час нього було виявлено порушень на понад 10 млн гривень.

Про це заявив заступник міністра оборони Юрій Джигир в інтерв'ю Укрінформу.

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Порушення в Міноборони

За його словами, під час аудиту виявили порушення, неефективні управлінські рішення та ризики в управлінні активами на загальну суму понад 10 млрд гривень.

У військових частинах виявили значні суми порушень, які передусім було допущено через включення до наказів командирів військових частин на виплату додаткової винагороди військовослужбовців в розмірі 30 тис. гривень. Однак ці особи не виконували завдання щодо безпосередньої участі у бойових діях.

Також встановлено, що з початку 2023 року третина гуманітарної допомоги не надійшла до військових частин. Всього перевірили 9000 поставок на адреси 200 військових частин — понад 3000 з них не надійшли до адресатів.

Крім того, на одному з держпідприємств Міноборони вдалося викрити незаконне відчуження його фондів та земель у Києві.

Водночас завдяки впровадженню аудиторських рекомендацій було досягнуто економічного ефекту на загальну суму понад 1,5 млрд гривень.

Раніше заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, нардеп Олег Семінський розповів про аудит Генштабу і Міноборони.

Також ми писали, що рахункова палата виявила в управлінні публічними фінансами порушень і недоліків на майже 60,8 млрд гривень у 2023 році.