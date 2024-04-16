Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Міноборони розповіли, на яку суму було виявлено порушень під час внутрішнього аудиту arrow

У Міноборони розповіли, на яку суму було виявлено порушень під час внутрішнього аудиту

16 квітня 2024 12:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Міноборони розповіли, на яку суму було виявлено порушень під час внутрішнього аудиту
Перевірка. Ілюстративне фото: armyinform
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Команда Міністерства оборони України під керівництвом Рустема Умєрова провела внутрішній аудит. Під час нього було виявлено порушень на понад 10 млн гривень.

Про це заявив заступник міністра оборони Юрій Джигир в інтерв'ю Укрінформу.

Читайте також:

Порушення в Міноборони

За його словами, під час аудиту виявили порушення, неефективні управлінські рішення та ризики в управлінні активами на загальну суму понад 10 млрд гривень.

У військових частинах виявили значні суми порушень, які передусім було допущено через включення до наказів командирів військових частин на виплату додаткової винагороди військовослужбовців в розмірі 30 тис. гривень. Однак ці особи не виконували завдання щодо безпосередньої участі у бойових діях.

Також встановлено, що з початку 2023 року третина гуманітарної допомоги не надійшла до військових частин. Всього перевірили 9000 поставок на адреси 200 військових частин — понад 3000 з них не надійшли до адресатів. 

Крім того, на одному з держпідприємств Міноборони вдалося викрити незаконне відчуження його фондів та земель у Києві.

Водночас завдяки впровадженню аудиторських рекомендацій було досягнуто економічного ефекту на загальну суму понад 1,5 млрд гривень.

Раніше заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, нардеп Олег Семінський розповів про аудит Генштабу і Міноборони.

Також ми писали, що рахункова палата виявила в управлінні публічними фінансами порушень і недоліків на майже 60,8 млрд гривень у 2023 році.

Міноборони
аудит
порушення
перевірки
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем