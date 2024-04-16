В Минобороны рассказали, на какую сумму были обнаружены нарушения во время внутреннего аудита

Проверка. Иллюстративное фото: armyinform

Команда Министерства обороны Украины под руководством Рустема Умерова провела внутренний аудит. Во время него было выявлено нарушений более чем на 10 млн гривен.

Об этом заявил заместитель министра обороны Юрий Джигир в интервью Укринформу.

Читайте также:

Нарушения в Минобороны

По его словам, во время аудита были выявлены нарушения, неэффективные управленческие решения и риски в управлении активами на общую сумму более 10 млрд гривен.

В воинских частях выявили значительные суммы нарушений, которые были допущены прежде всего из-за включения в приказы командиров воинских частей на выплату дополнительного вознаграждения военнослужащих в размере 30 тыс. гривен. Однако эти лица не выполняли задачи непосредственного участия в боевых действиях.

Также установлено, что с начала 2023 треть гуманитарной помощи не поступила в воинские части. Всего проверили 9000 поставок в адрес 200 воинских частей — более 3000 из них не поступили адресатам.

Кроме того, на одном из госпредприятий Минобороны удалось разоблачить незаконное отчуждение его фондов и земель в Киеве.

В то же время благодаря внедрению аудиторских рекомендаций был достигнут экономический эффект на общую сумму более 1,5 млрд гривен.

Ранее заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг нардеп Олег Семинский рассказал об аудите Генштаба и Минобороны.

Также мы писали, что счетная палата выявила в управлении публичными финансами нарушений и недостатков почти на 60,8 млрд гривен в 2023 году.