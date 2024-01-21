Суд у Хмельницькій області виніс вирок у справі знущання над коровою

Корова, над якою знущався 22-річний чоловік. Фото: Люда Булка/Facebook

Красилівський районний суд Хмельницької області виніс вирок у справі знущання над коровою. Обвинуваченого 22-річного чоловіка покарали умовним терміном.

Про це йдеться у вироку Красилівського районного суду.

Читайте також:

Покарання за знущання над коровою

Фігуранта засудили до п'яти років в'язниці з іспитовим строком у два роки. Також чоловік має виплатити власниці корови сім тисяч гривень.

Вирок суду. Фото: скриншот

У травні минулого року він прив’язав корову металевим ланцюгом до причепа трактора та поїхав. Спочатку тварина бігла за ним, а потім впала, отримавши багато травм.

Корова, над якою знущався 22-річний чоловік. Фото: Люда Булка/Facebook

Адвокат обвинуваченого у суді попросив врахувати щире каяття свого підзахисного та його хворобу.

"Зловмиснику присуджено покарання у вигляді іспитового строку (умовно) на два роки. За весь цей час, поки ми доводили, що над нашою коровою познущалися, багато чула слів: "Для чого тобі це? Не витрачай час і нерви. Залиш як є!" Але не здалася уся родина — справа доведена. Вирок, можливо, не такий, на який заслуговує зловмисник, але вирок є! Не буду висловлювати свою думку про правову систему, бо не вистачить слів (будуть нецензурні), тому змовчу", — написала донька власниці корови Людмила Булка.

Допис доньки власниці корови. Фото: скриншот

Нагадаємо, мережею шириться відео з київського притулку для тварин DOG HELP UKRAINE original, на якому собаки топчуться по кістках у вольєрі, геть не придатному для життя. Зазначається, що чотирилапі голодують і змушені харчуватися трупами інших тварин, а подекуди й одне одним.

Також ми писали, що на Львівщині зоозахисники закликали припинити вбивство безпритульних тварин. Напередодні з'явилася інформація про те, що 21 січня в одній з громад дозволили відстрілювати бродячих собак, котів, лисиць та ворон.