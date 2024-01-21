Суд в Хмельницкой области вынес приговор по делу издевательства над коровой

Корова, над которой издевался 22-летний мужчина. Фото: Люда Булка/Facebook

Красиловский районный суд Хмельницкой области вынес приговор по делу издевательства над коровой. Обвиняемого 22-летнего мужчину наказали условным сроком.

Об этом говорится в приговоре Красиловского районного суда.

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Фигуранта приговорили к пяти годам тюрьмы с испытательным сроком в два года. Также мужчина должен выплатить владельцу коровы семь тысяч гривен.

Приговор суда. Фото: скриншот

В мае прошлого года он привязал корову металлической цепью к прицепу трактора и поехал. Сначала животное бежало за ним, а затем упало, получив много травм.

Корова, над которой издевался 22-летний мужчина. Фото: Люда Булка/Facebook

Адвокат обвиняемого в суде попросил учесть искреннее раскаяние своего подзащитного и его болезнь.

"Злоумышленнику присуждено наказание в виде испытательного срока (условно) на два года. За все это время, пока мы доказывали, что над нашей коровой поиздевались, много слышала слов: "Для чего тебе это? Не трать время и нервы. Оставь как есть!" Но не сдалась вся семья — дело доказано. Приговор, возможно, не такой, на который заслуживает злоумышленник, но приговор есть! Не буду высказывать свое мнение о правовой системе, потому что не хватит слов (будут нецензурные), поэтому промолчу", — написала дочь владельца коровы Людмила Булка.

Сообщение дочери владельца коровы. Фото: скриншот

Напомним, сетью распространяется видео из киевского приюта для животных DOG HELP UKRAINE original, на котором собаки топчутся по костям в вольере, совершенно не пригодном для жизни. Отмечается, что четырехлапые голодают и вынуждены питаться трупами других животных, а иногда и друг другом.

Также мы писали, что во Львовской области зоозащитники призвали прекратить убийство бездомных животных. Накануне появилась информация о том, что 21 января в одной из громад разрешили отстреливать бродячих собак, кошек, лис и ворон.