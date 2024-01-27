Суд повернув державі землі ексголови СБУ на Черкащині на 1,5 млрд гривень

Суддя виносить вирок. Ілюстративне фото: insight-ukraine.org

Черкаська обласна прокуратура у судовому порядку повернула з приватної власності ексголови Служби безпеки України за часів президентства Віктора Януковича 65 га земель лісфонду. Загальна вартість 40 ділянок становить 1,5 млрд грн.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

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Повернення на баланс держави земель на 1,5 млрд грн

За даними Офісу Генпрокурора, землі до їх повернення належали колишньому очільнику СБУ, першому віце-прем’єр-міністру України, який обіймав посади до Революції Гідності.

Суд повернув у власність державі близько 40 земельних ділянок лісогосподарського призначення в адміністративних межах Бобрицької сільської ради Канівського району, що раніше належали високопосадовцю. Загальна вартість земель складає 1,5 млрд грн.

"Прокурори встановили факт привласнення земель лісового фонду. Вони виділялися ряду осіб, а у 2005 році потрапили у власність родини топ-чиновника. Відтак перейшли з державної у приватну власність", — вказали в Офісі Генпрокурора.

Згодом співробітники прокуратури виявили порушення інтересів держави та звернулися до суду з позовом, щодо повернення земель у державну власність.

Справу двічі розглядав Верховний Суд України. В цей час тимчасові власники земель намагалися зробити усе можливе, щоб уникнути передачі територій на баланс держави. Як вказують в Офісі Генпрокурора, вони змінювали кадастрові номери та конфігурацію ділянок. Оскаржували судові рішення і затягували судовий розгляд.

У 2022 році Канівський районний суд Черкаської області виніс вирок на користь прокуратури, проте рішення знову було оскаржене відповідачами.

"Під час перегляду справи апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції — без змін. Наразі воно набрало законної сили. Наступним кроком прокуратури стане виконання судового рішення — набуття земель у державну власність в особі Черкаської обласної державної адміністрації", — додали у відомстві.

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, на Черкащині правоохоронці оголосили підозру учасникам злочинної організації, які захопили завод вартістю понад 160 мільйонів гривень. Фігуранти родом з Черкас, Кропивницького, Миколаєва та Київської області.

Додамо, у Харківській області суд задовольнив девʼять позовних заяв прокуратури. У регіоні позбавлять права власності росіян на земельні ділянки шляхом їх конфіскації.