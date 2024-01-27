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Суд повернув державі землі ексголови СБУ на Черкащині на 1,5 млрд гривень

27 січня 2024 16:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Суд повернув державі землі ексголови СБУ на Черкащині на 1,5 млрд гривень
Суддя виносить вирок. Ілюстративне фото: insight-ukraine.org
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Черкаська обласна прокуратура у судовому порядку повернула з приватної власності ексголови Служби безпеки України за часів президентства Віктора Януковича 65 га земель лісфонду. Загальна вартість 40 ділянок становить 1,5 млрд грн.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

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Повернення на баланс держави земель на 1,5 млрд грн

За даними Офісу Генпрокурора, землі до їх повернення належали колишньому очільнику СБУ, першому віце-прем’єр-міністру України, який обіймав посади до Революції Гідності.

Суд повернув у власність державі близько 40 земельних ділянок лісогосподарського призначення в адміністративних межах Бобрицької сільської ради Канівського району, що раніше належали високопосадовцю. Загальна вартість земель складає 1,5 млрд грн.

"Прокурори встановили факт привласнення земель лісового фонду. Вони виділялися ряду осіб, а у 2005 році потрапили у власність родини топ-чиновника. Відтак перейшли з державної у приватну власність", — вказали в Офісі Генпрокурора.

Згодом співробітники прокуратури виявили порушення інтересів держави та звернулися до суду з позовом, щодо повернення земель у державну власність.

Справу двічі розглядав Верховний Суд України. В цей час тимчасові власники земель намагалися зробити усе можливе, щоб уникнути передачі територій на баланс держави. Як вказують в Офісі Генпрокурора, вони змінювали кадастрові номери та конфігурацію ділянок. Оскаржували судові рішення і затягували судовий розгляд.

У 2022 році Канівський районний суд Черкаської області виніс вирок на користь прокуратури, проте рішення знову було оскаржене відповідачами.

"Під час перегляду справи апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції — без змін. Наразі воно набрало законної сили. Наступним кроком прокуратури стане виконання судового рішення — набуття земель у державну власність в особі Черкаської обласної державної адміністрації", — додали у відомстві.

Скриншот допису Офісу Генпрокурора
Скриншот допису Офісу Генпрокурора
Скриншот допису Офісу Генпрокурора
Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, на Черкащині правоохоронці оголосили підозру учасникам злочинної організації, які захопили завод вартістю понад 160 мільйонів гривень. Фігуранти родом з Черкас, Кропивницького, Миколаєва та Київської області. 

Додамо, у Харківській області суд задовольнив девʼять позовних заяв прокуратури. У регіоні позбавлять права власності росіян на земельні ділянки шляхом їх конфіскації.

СБУ
суд
земля
Віктор Янукович
Україна
Черкаська область
прокуратура

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