На Черкащині затримали учасників схеми, які захопили завод вартістю понад 160 млн грн

Викриття зловмисників. Фото: Нацполіція

У Черкаській області правоохоронці повідомили про підозру учасникам злочинної організації, які захопили завод вартістю понад 160 мільйонів гривень. Зловмисниками виявилися жителі Черкас, Кропивницького, Миколаєва та Київської області.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Читайте також:

Злочинні дії учасників схеми

Зазначається, що двоє з цих учасників входять до найближчого оточення так званого "вора в законі".

Як стало відомо, чоловіки створили схему із захоплення заводу. До такої оборудки були причетні жителі декількох областей, які мали свої завдання.

"Шляхом підроблення низки офіційних документів, залучення так званих "фунтів", ділки зробили перереєстрацію частки у статутному капіталі на одного з учасників угруповання та у незаконний спосіб змінили керівника заводу", — йдеться у повідомленні.

Тому учасникам цієї схеми вдалося заволодіти цим заводом, ціна якого сягає понад 160 млн грн.

Покарання для зловмисників

Наразі п'ятьом правопорушникам повідомлено про підозру, а підприємство повернули його законним власникам.

"Підозрюваним обрані запобіжні заходи — тримання під вартою із правом внесення застави та домашній арешт. Їм може загрожувати до 12-років позбавлення волі з конфіскацією майна", — додали у повідомленні.

У ДСР також наголосили, що трьох спільників визнали винними у протиправному заволодінні майном підприємства. Як відомо, справа по них була раніше скерована до суду.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні будуть судити організовану групу колишніх чиновників, які незаконно передали землі Міноборони у приватну власність. Зазначається, що ця територія була призначена для розташування військової частини.