В Черкасской области задержали злоумышленников, которые захватили завод стоимостью более 160 млн грн

Разоблачение злоумышленников. Фото: Нацполиция

В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении участникам преступной организации, которые захватили завод стоимостью более 160 миллионов гривен. Злоумышленниками оказались жители Черкасс, Кропивницкого, Николаева и Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции.

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Преступные действия участников схемы

Отмечается, что двое из этих участников входят в ближайшее окружение так называемого "вора в законе".

Как стало известно, мужчины создали схему по захвату завода. К такой сделке были причастны жители нескольких областей, которые имели свои задачи.

"Путем подделки ряда официальных документов, привлечения так называемых "фунтов", дельцы сделали перерегистрацию доли в уставном капитале на одного из участников группировки и незаконно изменили руководителя завода", — говорится в сообщении.

Поэтому участникам этой схемы удалось завладеть этим заводом, цена которого составляет более 160 млн грн.

Наказание для злоумышленников

Пятерым правонарушителям сообщено о подозрении, а предприятие вернули его законным владельцам.

"Подозреваемым избраны меры пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога и домашний арест. Им может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — добавили в сообщении.

В ДСР также отметили, что троих сообщников признали виновными в противоправном завладении имуществом предприятия. Как известно, дело по ним было ранее направлено в суд.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине будут судить организованную группу бывших чиновников, которые незаконно передали земли Минобороны в частную собственность. Эта территория была предназначена для расположения воинской части.