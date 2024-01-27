Суд вернул государству земли экс-председателя СБУ на Черкащине на 1,5 млрд гривен
Черкасская областная прокуратура в судебном порядке вернула из частной собственности экс-председателя Службы безопасности Украины при президентстве Виктора Януковича 65 га земель лесфонда. Общая стоимость 40 участков составляет 1,5 млрд грн.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.
Возврат на баланс государства земель на 1,5 млрд грн
По данным Офиса Генпрокурора, земли до их возвращения принадлежали бывшему главе СБУ, первому вице-премьер-министру Украины, занимавшему должность до Революции Гидности.
Суд вернул в собственность государству около 40 земельных участков лесохозяйственного назначения в административных пределах Бобрицкого сельского совета Каневского района, ранее принадлежавших чиновнику. Общая стоимость земель составляет 1,5 млрд грн.
"Прокуроры установили факт присвоения земель лесного фонда. Они выделялись ряду лиц, а в 2005 году попали в собственность семьи топ-чиновника. Затем перешли из государственной в частную собственность", — указали в Офисе Генпрокурора.
Впоследствии сотрудники прокуратуры обнаружили нарушение интересов государства и обратились в суд с иском о возвращении земель в государственную собственность.
Дело дважды рассматривалось Верховным Судом Украины. Временные собственники земель пытались сделать все возможное, чтобы избежать передачи территорий на баланс государства. Как отмечают в Офисе Генпрокурора, они меняли кадастровые номера и конфигурацию участков. Обжаловали судебные решения и затягивали судебное разбирательство.
В 2022 году Каневский районный суд Черкасской области вынес приговор в пользу прокуратуры, однако решение снова было обжаловано ответчиками.
"В ходе пересмотра дела апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений. В настоящее время оно вступило в законную силу. Следующим шагом прокуратуры станет исполнение судебного решения — приобретение земель в государственную собственность в лице Черкасской областной государственной администрации", — добавили в ведомстве.
Напомним, в Черкасской области правоохранители объявили подозрение участникам преступной организации, которые захватили завод стоимостью более 160 миллионов гривен. Фигуранты родом из Черкасс, Кропивницкого, Николаева и Киевской области.
Добавим, в Харьковской области суд удовлетворил девять исковых заявлений прокуратуры. В регионе лишат права собственности россиян на земельные участки путем их конфискации.
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