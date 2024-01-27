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Суд вернул государству земли экс-председателя СБУ на Черкащине на 1,5 млрд гривен

27 января 2024 16:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Суд вернул государству земли экс-председателя СБУ на Черкащине на 1,5 млрд гривен
Судья выносит приговор. Иллюстративное фото: insight-ukraine.org
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Черкасская областная прокуратура в судебном порядке вернула из частной собственности экс-председателя Службы безопасности Украины при президентстве Виктора Януковича 65 га земель лесфонда. Общая стоимость 40 участков составляет 1,5 млрд грн.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

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Возврат на баланс государства земель на 1,5 млрд грн

По данным Офиса Генпрокурора, земли до их возвращения принадлежали бывшему главе СБУ, первому вице-премьер-министру Украины, занимавшему должность до Революции Гидности.

Суд вернул в собственность государству около 40 земельных участков лесохозяйственного назначения в административных пределах Бобрицкого сельского совета Каневского района, ранее принадлежавших чиновнику. Общая стоимость земель составляет 1,5 млрд грн.

"Прокуроры установили факт присвоения земель лесного фонда. Они выделялись ряду лиц, а в 2005 году попали в собственность семьи топ-чиновника. Затем перешли из государственной в частную собственность", — указали в Офисе Генпрокурора.

Впоследствии сотрудники прокуратуры обнаружили нарушение интересов государства и обратились в суд с иском о возвращении земель в государственную собственность.

Дело дважды рассматривалось Верховным Судом Украины. Временные собственники земель пытались сделать все возможное, чтобы избежать передачи территорий на баланс государства. Как отмечают в Офисе Генпрокурора, они меняли кадастровые номера и конфигурацию участков. Обжаловали судебные решения и затягивали судебное разбирательство.

В 2022 году Каневский районный суд Черкасской области вынес приговор в пользу прокуратуры, однако решение снова было обжаловано ответчиками.

"В ходе пересмотра дела апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений. В настоящее время оно вступило в законную силу. Следующим шагом прокуратуры станет исполнение судебного решения — приобретение земель в государственную собственность в лице Черкасской областной государственной администрации", — добавили в ведомстве.

Скриншот сообщения Офиса Генпрокурора
Скриншот поста Офиса Генпрокурора
Скриншот сообщения Офиса Генпрокурора
Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, в Черкасской области правоохранители объявили подозрение участникам преступной организации, которые захватили завод стоимостью более 160 миллионов гривен. Фигуранты родом из Черкасс, Кропивницкого, Николаева и Киевской области.

Добавим, в Харьковской области суд удовлетворил девять исковых заявлений прокуратуры. В регионе лишат права собственности россиян на земельные участки путем их конфискации.

СБУ
суд
земля
Виктор Янукович
Украина
Черкасская область
прокуратура

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