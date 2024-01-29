Суд ООН вирішить, чи розглядати позов України проти РФ наступного тижня, — Reuters

Засідання Міжнародного суду ООН. Фото: Experthr Center

Міжнародний суд Організації об'єднаних націй цього тижня вирішить, чи розглядати позов України проти Російської Федерації. Його було подано за кілька днів після вторгнення російських загарбників до України 24 лютого.

Про це повідомляє Reuters.

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Позов України проти Росії

Україна подала позов до Міжнародного суду ООН через кілька днів після 24 лютого 2022 року. Росія виправдовувала свій напад тим, що хотіла зупинити "геноцид російськомовного населення" на сході України.

Офіційний Київ стверджує, що не було жодного ризику геноциду і що, виправдовуючи агресію, Москва порушує конвенцію про геноцид від 1948 року.

На слуханнях, які відбулися у вересні, адвокати Росії закликали суддів відхилити справу, заявивши, що юридичні аргументи України були помилковими. Вони заявили, що українська сторона використовує цю справу як обхідний шлях, щоб отримати рішення щодо загальної законності військових дій Росії.

Міжнародний суд сьогодні заявив, що рішення щодо заперечень Росії щодо юрисдикції суду буде винесено в п’ятницю, 2 лютого.

Раніше ми повідомляли, що організація Об'єднаних Націй не може встановити, чи були на борту літака Іл-76, який впав у Бєлгородській області, українські військовополонені. Наразі існує думка, що він міг перевозити ракети для російських окупантів.

Нагадуємо, що Міжнародний суд ООН планує провести слухання у справі збиття літака МН17 наступного тижня. Судді винесуть рішення щодо позову України проти Росії.