Суд ООН решит, рассматривать ли иск Украины против РФ на следующей неделе, — Reuters

Заседание Международного Суда ООН. Фото: Experthr Center

Международный суд Организации объединенных наций решит, рассматривать ли иск Украины против Российской Федерации. Он был подан через несколько дней после вторжения российских захватчиков в Украину 24 февраля.

Об этом сообщает Reuters.

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Иск Украины против России

Украина подала иск в Международный суд ООН спустя несколько дней после 24 февраля 2022 года. Россия оправдывала свое нападение тем, что хотела остановить "геноцид русскоговорящего населения" на востоке Украины.

Официальный Киев утверждает, что не было никакого риска геноцида и что, оправдывая агрессию, Москва нарушает конвенцию о геноциде с 1948 года.

На состоявшихся в сентябре слушаниях адвокаты России призвали судей отклонить дело, заявив, что юридические аргументы Украины были ошибочными. Они заявили, что украинская сторона использует это дело как обходной путь, чтобы получить решение об общей законности военных действий России.

Международный суд сегодня заявил, что решение о возражениях России по юрисдикции суда будет вынесено в пятницу, 2 февраля.

Ранее мы сообщали, что организация Объединенных Наций не может установить, были ли на борту упавшего в Белгородской области самолета Ил-76 украинские военнопленные. Существует мнение, что он мог перевозить ракеты для российских окупантов.

Напомним, что Международный суд ООН планирует провести слушания по делу сбивания самолета МН17 на следующей неделе. Судьи вынесут решение по иску Украины против России.