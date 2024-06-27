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Створення спецтрибуналу для Росії — Гончаренко пояснив, якими будуть подальші дії

27 червня 2024 13:09
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Рада Європи схвалила спецтрибунал для Росії — Гончаренко розповів про подальші дії
Олексій Гончаренко. Фото: Facebook
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію про створення спеціального трибуналу над Росією. Було багато дискусій, як правильно сформулювати повноваження щодо трибуналу для Росії, однак наразі вже йде вже робота.

Про це розповів народний депутат з фракції "Європейська солідарність", член парламентської делегації України в ПАРЄ Олексій Гончаренко в етері "Київ24" у четвер, 27 червня.

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По трибуналу для Росії вже йде робота

Гончаренко розповів, що є рішення Ради Європи, і по трибуналу для Росії йде вже робота.

За його словами, було багато дискусій, як це робити. Але Рада Європи, яка об’єднує 46 країн, є найкращим майданчиком, каже нардеп.

Також він зазначив, що ми не можемо використовувати майданчик ООН, бо Росія продовжує мати місце в Радбезі ООН, тому блокує рішення.

"Рада Європи, єдиний великий майданчик, звідки Росію викинули. Тому триває ця робота. Позавчора обрали нового генерального секретаря Ради Європи, ним став колишній президент Швейцарії Ален Берсе. Ми з ним спілкувалися, він письмово дав зобов’язання по спецтрибуналу. Сподіваюся, що швидко це перейде в практичну площину", — сказав парламентар.

Нагадаємо, комітет культури ПАРЄ визнав стирання української культурної ідентичностіінструментом війни Росії проти України та елементом політики геноциду, спрямованої на знищення української нації. Вони одноголосно підтримали резолюцію "Протидія нищення культурної ідентичності під час війни та миру" Євгенії Кравчук.

Також головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Іван Ус заявив, що розширення Європейського Союзу у 2030 році включатиме Україну, Молдову та країни Балкан.

Олексій Гончаренко
Європейський союз
делегація
ПАРЄ
Європа
трибунал над росією
резолюція
Рада Європи

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