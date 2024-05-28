ПАРЄ визнала стирання української культури інструментом війни та геноциду з боку Росії

Зала засідань Парламентської асамблеї Ради Європи. Фото: Reuters

Комітет культури Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) визнав стирання української культурної ідентичності інструментом війни Росії проти України та елементом політики геноциду, спрямованої на знищення української нації. Вони одноголосно підтримали резолюцію "Протидія нищення культурної ідентичності під час війни та миру" Євгенії Кравчук.

Про це повідомила членкиня української делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук у Facebook у вівторок, 28 травня.

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Комітет з питань культури ПАРЄ у Копенгагені одноголосно підтримав резолюцію Євгенії Кравчук "Протидія нищення культурної ідентичності під час війни та миру".

"Резолюція закріплює, що РФ використовує культурні "чистки" як інструмент війни, щоб заперечити існування іншої культурної ідентичності та стерти історичне коріння, цінності, спадщину, літературу, традиції та мову. Такі дії є воєнними злочинами проти людяності і свідчать про конкретний геноцидний намір знищити українську націю", — заявила Кравчук.

Серед ключових положень документа, що буде голосуватися на червневій сесії ПАРЄ, Кравчук виділила три моменти.

По-перше, забезпечення повного відшкодування збитків на основі міжнародного права, зокрема через реституцію, компенсацію, реабілітацію, сатисфакцію та гарантії неповторення руйнувань

По-друге, підвищення обізнаності про те, як пропаганда, колоніальні та неоколоніальні практики, включаючи ідеологію "русского мира", можуть створювати підґрунтя для порушень міжнародного права, зокрема, щодо культурної спадщини.

А також запровадження санкцій проти всіх, хто здійснює або сприяє незаконній передачі або торгівлі артефактами, проводить незаконні розкопки або використовує артефакти у власних цілях (виставки, аукціони, наукові публікації) і забезпечення притягнення до відповідальності органів влади та причетних державних установ.

На виступі Кравчук тримала в руках книгу Володимира Вакуленка. В окупації він написав щоденник, який заховав під вишнею на Харківщині. Згодом письменниця Вікторія Амеліна знайшла його і написала передмову до книги. Обох їх було "вбито Росією".

Членкиня української делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук. Фото: Євгенія Кравчук, Facebook

Видавництву вдалося надрукувати книгу до того, як їхню друкарню у Харкові було зруйновано ракетним ударом Росії.

"Ця трагічна історія. "Нове розстріляне відродження" – це те, про що моя резолюція. Про те, як зберегти те, що Росія намагається зруйнувати, вбити і стерти. Вона — про українську культуру, нашу спадщину та ідентичність", — прокоментувала Кравчук.

Нагадаємо, за словами міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва, Україна щодня демонструє по всьому світу, що національна культура стійко витримує виклики війни. Люди знаходять рішення, які дозволяють жити й розвиватися в умовах воєнного стану, проте культурний напрямок потребує набагато більшої уваги.

Раніше ми писали, що Генеральна асамблея ООН 23 травня ухвалила резолюцію, яка встановлює 11 липня як Міжнародний день пам'яті жертв геноциду в Сребрениці у 1995 році. За це рішення проголосували 84 держави, 19 висловилися проти, а 68 утримались.