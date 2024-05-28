ПАСЕ признала стирание украинской культуры инструментом войны и геноцида со стороны России

Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы. Фото: Reuters

Комитет культуры Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) признал стирание украинской культурной идентичности инструментом войны России против Украины и элементом политики геноцида, направленной на уничтожение украинской нации. Они единогласно поддержали резолюцию "Противодействие уничтожению культурной идентичности во время войны и мира" Евгении Кравчук.

Об этом сообщила член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук в Facebook во вторник, 28 мая.

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Комитет по культуре ПАСЕ в Копенгагене единогласно поддержал резолюцию Евгении Кравчук "Противодействие уничтожению культурной идентичности во время войны и мира".

"Резолюция закрепляет, что РФ использует культурные "чистки", как инструмент войны, чтобы отрицать существование другой культурной идентичности и стереть исторические корни, ценности, наследие, литературу, традиции и язык. Такие действия являются военными преступлениями против человечности и свидетельствуют о конкретном геноцидном намерении уничтожить украинскую нацию", — заявила Кравчук.

Среди ключевых положений документа, голосуемого на июньской сессии ПАСЕ, Кравчук выделила три момента.

Во-первых, обеспечение полного возмещения ущерба на основе международного права, в частности через реституцию, компенсацию, реабилитацию, сатисфакцию и гарантии неповторения разрушений

Во-вторых, повышение осведомленности о том, как пропаганда, колониальные и неоколониальные практики, включая идеологию "русского мира", могут создавать основу для нарушений международного права, в частности, культурного наследия.

А также введение санкций против всех, кто осуществляет или способствует незаконной передаче или торговле артефактами, производит незаконные раскопки или использует артефакты в собственных целях (выставки, аукционы, научные публикации) и обеспечение привлечения к ответственности органов власти и причастных государственных учреждений.

На выступлении Кравчук держала в руках книгу Владимира Вакуленко. В оккупации он написал дневник, спрятавшийся под вишней на Харьковщине. Впоследствии писательница Виктория Амелина нашла его и написала предисловие к книге. Оба они были "убиты Россией".

Член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук. Фото: Евгения Кравчук, Facebook

Издательству удалось напечатать книгу до того, как их типография в Харькове была разрушена ракетным ударом России.

"Эта трагическая история. "Новое расстрелянное возрождение" – это то, о чем моя резолюция. О том, как сохранить то, что Россия пытается разрушить, убить и стереть. Она об украинской культуре, нашем наследии и идентичности", — прокомментировала Кравчук.

Напомним, по словам министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева, Украина каждый день демонстрирует по всему миру, что национальная культура стойко выдерживает вызовы войны . Люди находят решения, позволяющие жить и развиваться в условиях военного положения, однако культурное направление требует гораздо большего внимания.

Ранее мы писали, что Генеральная ассамблея ООН 23 мая приняла резолюцию, устанавливаемую 11 июля как Международный день памяти жертв геноцида в Сребренице в 1995 году. За это решение проголосовали 84 государства, 19 высказались против, а 68 воздержались.