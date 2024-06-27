Совет Европы одобрил спецтрибунал для России — Гончаренко рассказал о дальнейших действиях

Алексей Гончаренко. Фото: Facebook

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о создании специального трибунала над Россией. Было много дискуссий, как правильно сформулировать полномочия по трибуналу для России, однако уже идет уже работа.

Об этом рассказал народный депутат из фракции "Европейская солидарность", член парламентской делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко в эфире "Київ24" в четверг, 27 июня.

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По трибуналу для России уже идет работа

Гончаренко рассказал, что есть решение Совета Европы, и по трибуналу для России идет уже работа.

По его словам, было много дискуссий, как это делать. Но Совет Европы, объединяющий 46 стран, является лучшей площадкой, говорит нардеп.

Также он отметил, что мы не можем использовать площадку ООН, потому что Россия продолжает иметь место в Совбезе ООН, поэтому блокирует решение.

"Совет Европы, единственная большая площадка, откуда Россию выбросили. Поэтому продолжается эта работа. Позавчера избрали нового генерального секретаря Совета Европы, им стал бывший президент Швейцарии Ален Берсе. Мы с ним общались, он письменно дал обязательства по спецтрибуналу. Надеюсь, что быстро это перейдет в практическую плоскость", — сказал парламентарий.

Напомним, комитет культуры ПАСЕ признал стирание украинской культурной идентичности инструментом войны России против Украины и элементом политики геноцида, направленной на уничтожение украинской нации. Они единогласно поддержали резолюцию "Противодействие уничтожению культурной идентичности во время войны и мира" Евгении Кравчук.

Главный консультант Центра внешнеполитических исследований Иван Усс заявил, что расширение Европейского Союза в 2030 году будет включать Украину, Молдову и страны Балкан.