Столтенберг прокоментував можливість нового наступу РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Yves Herman

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що члени Альянсу мають посилити підтримку України, оскільки Росія продовжує нарощувати свою військову потужність.

Про це Столтенберг сказав у коментарі "Європейській правді", 3 квітня.

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За словами генсека НАТО, РФ отримує боєприпаси та зброю у значних обсягах від Північної Кореї та Ірану, а також змогла перевести свою економіку "на воєнні рейки". Так він прокоментував заяву Володимира Зеленського щодо ймовірного нового наступу РФ на Україну у травні-червні.

"Москва готова платити дуже високу ціну, як людьми, так і технікою, для мінімальних здобутків на полі бою в Україні", — сказав Столтенберг.

Він додав, що це говорить про необхідність союзників України збільшити підтримку не тільки, аби задовольнити нагальні потреби країни, але й від короткострокових оголошень і пропозицій перейти до багаторічних, багатосторонніх зобов'язань.

"Аби гарантувати передбачуваність і стабільність нашої підтримки, аби зараз вирішити те, що ми бачили з боку Росії — нарощування військової потужності", — сказав генсек Альянсу.

Нагадаємо, раніше Єнс Столтенберг заявляв, що НАТО немає намірів відправляти в Україну війська Альянсу.

Також ми писали, що генсек НАТО вважає військову підтримку України інвестицією у власну безпеку.