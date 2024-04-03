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Столтенберг прокомментировал возможность нового наступления РФ

3 апреля 2024 13:55
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Столтенберг прокомментировал возможность нового наступления РФ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Yves Herman
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Альянса должны усилить поддержку Украины, поскольку Россия продолжает наращивать свою военную мощь.

Об этом Столтенберг сказал в комментарии "Европейской правде", 3 апреля.

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По словам генсека НАТО, РФ получает боеприпасы и оружие в значительных объемах от Северной Кореи и Ирана, а также смогла перевести свою экономику "на военные рельсы". Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о вероятном новом наступлении РФ на Украину в мае-июне.

"Москва готова платить очень высокую цену, как людьми, так и техникой, для минимальных достижений на поле боя в Украине", — сказал Столтенберг.

Он добавил, что это говорит о необходимости союзников Украины увеличить поддержку не только для удовлетворения неотложных потребностей страны, но и от краткосрочных объявлений и предложений перейти к многолетним, многосторонним обязательствам.

"Чтобы гарантировать предсказуемость и стабильность нашей поддержки, чтобы сейчас решить то, что мы видели со стороны России — наращивание военной мощи", — сказал генсек Альянса.

Напомним, ранее Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО не намерена отправлять в Украину войска Альянса.

Также мы писали, что генсек НАТО считает военную поддержку Украины инвестицией в собственную безопасность.

война
НАТО
военная помощь
Украина
Йенс Столтенберг

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