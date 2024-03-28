Стан енергосистеми України після обстрілів — де найскладніша ситуація з електропостачанням

Енергетики лагодять пошкоджені електролінії. Фото: grids.dtek.com

Українська енергетична система досі відновлюється після нещодавніх російських обстрілів. Найважчою є ситуація з електропостачанням у Харкові.

Про це в четвер, 28 березня, в ефірі "Суспільне. Студія" повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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Очільник Укренерго нагадав, що обстріли енергетичних об'єктів розпочалися в ніч проти 22 березня і відтоді фіксуються фактично щодня. Зокрема вночі 28 березня РФ намагалася за допомогою дронів-камікадзе атакувати об'єкти критичної інфраструктури та магістральні мережі "Укренерго" в південному регіоні країни.

"У Кривому Розі, Хмельницькому, Одесі сьогодні без обмежень, але електроенергію в цих регіонах необхідно споживати ощадливо. Наразі маємо певні обмеження в електропостачанні в Харкові. В інших регіонах диспетчерський центр "Укренерго" обмежень поки що не вводив", — зазначив Кудрицький.

Нагадаємо, виконавчий директор ДТЕК розповів, що стоїть на заваді швидкому відновленню енергосистеми після обстрілів та скільки часу знадобиться, аби відновити всі пошкоджені об'єкти.

А на Харківщині нещодавно затримали агента ФСБ, який інформував окупантів про місця розташування та стан ключових обʼєктів енергетичної інфраструктури України.