У ДТЕК розповіли, скільки часу знадобиться на відновлення енергооб’єктів після обстрілів

Відновлення енергооб’єктів. Фото: ДТЕК

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що значний масштаб руйнувань заважає швидкому відновленню енергетичної системи після останніх обстрілів. За його словами, на ремонт деяких пошкоджених енергетичних об’єктів знадобиться багато часу.

Про це Дмитро Сахарук сказав в ефірі телемарафону у вівторок, 26 березня.

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Відновлення енергооб’єктів після обстрілів

"Що стосується строків відновлення, то, на жаль, через такі системні і серйозні пошкодження говорити про швидке відновлення ми не можемо. Працює дуже багато людей над відновленням, але через масштаб руйнації відновлення буде займати навіть не тижні. Для деяких об'єктів це місяці і навіть більше", — сказав Сахарук.

За його словами, таке велике обладнання як трансформатори, генератори та турбіни не зберігається в запасі на складах, бо воно виготовляється зазвичай в єдиному екземплярі під конкретні потреби та об’єкти.

Сахарук наголосив, що також є високотехнологічне устаткування, яке не виготовляється в Україні і його потрібно шукати за кордоном.

Виконавчий директор ДТЕК зазначив, що внаслідок цього потрібно консолідувати зусилля всіх учасників процесу відновлення енергосистеми.

Атака по енергооб'єктах

Нагадаємо, внаслідок атаки безпілотників на Одесу у ніч проти понеділка, 25 березня, пошкоджено енергетичний об'єкт. Частина жителів міста залишилася без світла.

Крім того, у ніч проти 22 березня росіяни завдали масового удару по Україні. Під час атаки вони використовували ракети різного типу та дрони-камікадзе. Внаслідок удару в Одесі, Харкові та інших містах пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, через це в частину України знову повернулись блекаути.

Через атаку у Харкові майже 700 тисяч жителів були без електроенергії. У місті не працювало метро, система оповіщення та світлофори.

Наразі очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов опублікував графік погодинних відключень електроенергії у місті та області. Він буде чинний у період із 25 по 31 березня.

А за словами Кудрицького, ситуація зі світлом у Харкові може покращитися приблизно через тиждень.