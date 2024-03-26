В ДТЭК рассказали, сколько времени понадобится на возобновление энергообъектов после обстрелов

Восстановление энергообъектов. Фото: ДТЭК

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что значительный масштаб разрушений мешает быстрому восстановлению энергетической системы после последних обстрелов. По его словам, на ремонт некоторых поврежденных энергетических объектов понадобится много времени.

Об этом Дмитрий Сахарук сказал в эфире телемарафона во вторник, 26 марта.

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Восстановление энергообъектов после обстрелов

"Что касается сроков восстановления, то, к сожалению, из-за таких системных и серьезных повреждений говорить о быстром восстановлении мы не можем. Работает очень много людей над восстановлением, но из-за масштаба разрушения восстановление будет занимать даже не недели. Для некоторых объектов это месяцы и даже больше", — сказал Сахарук.

По его словам, такое большое оборудование как трансформаторы, генераторы и турбины не хранится в запасе на складах, потому что оно производится обычно в единственном экземпляре под конкретные нужды и объекты.

Сахарук подчеркнул, что также есть высокотехнологичное оборудование, которое не производится в Украине и его нужно искать за границей.

Исполнительный директор ДТЭК отметил, что в результате этого нужно консолидировать усилия всех участников процесса восстановления энергосистемы.

Атака по энергообъектам

Напомним, в результате атаки беспилотников на Одессу в ночь на понедельник, 25 марта, поврежден энергетический объект. Часть жителей города осталась без света.

Кроме того, в ночь на 22 марта россияне нанесли массовый удар по Украине. Во время атаки они использовали ракеты разного типа и дроны-камикадзе. В результате удара в Одессе, Харькове и других городах повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за этого в часть Украины снова вернулись блэкауты.

Из-за атаки в Харькове почти 700 тысяч человек были без электроэнергии. В городе не работало метро, система оповещения и светофоры.

В настоящее время глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов опубликовал график почасовых отключений электроэнергии в городе и области. Он будет действовать в период с 25 по 31 марта.

А по словам Кудрицкого, ситуация со светом в Харькове может улучшиться примерно через неделю.