Состояние энергосистемы Украины после обстрелов — где самая сложная ситуация с электроснабжением

Энергетики чинят поврежденные электролинии. Фото: grids.dtek.com

Украинская энергетическая система все еще восстанавливается после недавних российских обстрелов. Самая тяжелая ситуация с электроснабжением в Харькове .

Об этом в четверг, 28 марта, в эфире "Общественное. Студия" сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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Глава Укрэнерго напомнил, что обстрелы энергетических объектов начались в ночь на 22 марта и с тех пор фиксируются фактически каждый день. В частности, ночью 28 марта РФ пыталась с помощью дронов-камикадзе атаковать объекты критической инфраструктуры и магистральные сети "Укрэнерго" в южном регионе страны.

"В Кривом Роге, Хмельницком, Одессе сегодня без ограничений, но электроэнергию в этих регионах необходимо потреблять бережливо. Сейчас есть определенные ограничения в электроснабжении в Харькове. В других регионах диспетчерский центр "Укрэнерго" ограничений пока не вводил", — отметил Кудрицкий.

Напомним, исполнительный директор ДТЭК рассказал , что препятствует быстрому восстановлению энергосистемы после обстрелов и сколько времени понадобится, чтобы восстановить все поврежденные объекты.

А в Харьковской области недавно задержали агента ФСБ , который информировал оккупантов о местоположении и состоянии ключевых объектов энергетической инфраструктуры Украины.