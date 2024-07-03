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Стало відомо, скільки європейців вірять в перемогу України

3 липня 2024 19:17
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Скільки європейців не вірять в перемогу України — опитування Євроради
Європейці гуляють вулицями. Фото: Klook
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Більшість європейців не вірить у перемогу України у війні проти Росії. Однак, вони висловлюють готовність продовжувати постачання зброї українцям.

Про це стало відомо з опитування Євроради з міжнародних відносин.

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Дослідження Євроради з міжнародних відносин показує, що лише в Естонії більшість людей, а саме 38%, вірить у перемогу України у конфлікті з Росією. Ще 31% вважають, що сторони зможуть досягти компромісу, тоді як 8% думають, що переможе Росія.

Також у ході опитування стало відомо, що:

  • у Європі близько однієї третини людей чекають на переговори та укладення мирної угоди. Відсоток людей, які вважають, що війна закінчиться протягом 1-5 років, коливається від 33% до 56%.
  • серед країн Європи найбільше підтримують відправку військ до України у Швеції (26%), Естонії (22%) та Португалії (19%).
  • у  Болгарії 63% населення проти ідеї збільшення поставок боєприпасів і техніки до України. Також виступають проти цього в Греції (54%) та Італії (53%).
  • мешканці Португалії (54%), Польщі (50%), Великої Британії (50%), Нідерландів (49%), та Франції (46%) очікують нападу на одну з країн Європи.
  • Болгарія (61%), Греція (59%) і Італія (57%) найбільше підштовхують Київ до мирної угоди з Москвою.

Нагадаємо, що під час опитування уряду в Бундестазі канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що Німеччина не стане стороною війни, і розкритикував мирну пропозицію глави Кремля Володимира Путіна. Шольц наголосив, що Німеччина не підтримає припинення вогню, яке призведе до капітуляції України.

Раніше ми писали, що законодавці у США заявили, що мають двопартійну підтримку щодо знаття всіх обмежень на удари ЗСУ по території РФ. Україні можуть дозволити вражати цілі на більшій відстані.

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