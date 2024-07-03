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Стало известно, сколько европейцев верят в победу Украины

3 июля 2024 19:17
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Бригадир София
редактор
Сколько европейцев не верят в победу Украины — опрос Евросовета
Европейцы гуляют по улицам. Фото: Klook
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Бригадир София
редактор

Большинство европейцев не верят в победу Украины в войне против России. Однако они выражают готовность продолжать поставки оружия украинцам.

Об этом стало известно из опроса Евросовета по международным отношениям.

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Исследование Евросовета по международным отношениям показывает, что только в Эстонии большинство людей, а именно 38% верят в победу Украины в конфликте с Россией. Еще 31% считает, что стороны смогут достичь компромисса, тогда как 8% полагают, что победит Россия.

Также в ходе опроса стало известно, что:

  • в Европе около одной трети людей ждут переговоры и заключения мирного соглашения. Процент людей, считающих, что война истечет в течение 1-5 лет, колеблется от 33% до 56%.
  • среди стран Европы больше поддерживают отправку войск в Украину в Швеции (26%), Эстонии (22%) и Португалии (19%).
  • в Болгарии 63% населения против идеи увеличения поставок боеприпасов и техники в Украину. Также выступают против этого в Греции (54%) и Италии (53%).
  • жители Португалии (54%), Польши (50%), Великобритании (50%), Нидерландов (49%) и Франции (46%) ожидают нападения на одну из стран Европы.
  • Болгария (61%), Греция (59%) и Италия (57%) больше всего подталкивают Киев к мирному соглашению с Москвой.

Напомним, что во время опроса правительства в Бундестаге канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что Германия не станет стороной войны, и раскритиковал мирное предложение главы Кремля Владимира Путина. Шольц подчеркнул, что Германия не поддержит прекращение огня, которое приведет к капитуляции Украины.

Ранее мы писали, что законодатели в США заявили, что имеют двухпартийную поддержку в отношении всех ограничений на удары ВСУ по территории РФ. Украине могут позволить поражать цели на большем расстоянии.

Европейский союз война оружие Украина Европа война в Украине

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