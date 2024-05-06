Стало відомо про ризик аварії на одній зі станцій метро у Києві — у КМДА відреагували

Станція метро "Поштова площа" в Києві. Фото з відкритих джерел

Держаудитслужба звинувачує Київську міську державну адміністрацію у неналежній реакції на попередження служби про транспортні проблеми на станції метро "Поштова площа". У КМДА заявили, що метро працює у звичайному режимі.

Про це йдеться у заявах Держаудитслужби та КМДА у понеділок, 6 травня.

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У Держаудитслужбі заявляють, що повідомляли владі столиці про можливі проблеми на Поштовій площі ще у 2023 році.

"Під час комісійного огляду станції "Поштова площа", де досі залишається незавершеним будівництво наземних об’єктів — торговельного комплексу з підземним музеєм, виявлені недовиконані роботи з гідроізоляції, водовідведення та водопониження. Також були зафіксовані ознаки корозії металу та руйнування захисного шару бетону. Фахівці Держаудитслужби прийшли до висновків, що технічний стан об’єкта постійно погіршується, а його подальша експлуатація без консервації чи добудови вкрай небезпечна. Під загрозою руйнації опинився практично весь інфраструктурний вузол, яким є Поштова площа", — зазначили у відомстві.

Там також заявляють, що повідомили профільному комітету КМДА про можливі проблеми щодо функціонування станції метро "Поштова площа". Київську міську держадміністрацію звинувачують у відсутності реакції через майже рік після аудиту.

Своєю чергою у Департаменті транспортної служби КМДА заявили, що повідомлення про можливе закриття станції метро "Поштова площа" є "маніпуляцією, щоб посіяти паніку".

У пресслужбі КМДА повідомили, що на Поштовій площі провели позапланові перевірки, в результаті яких додаткових проблем не виявили.

У КМДА також заявили, що підземний пішохідний перехід станції "Поштова площа" відокремлений цегляною перегородкою від майбутнього об’єкта багатофункціонального призначення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві влада має намір закрити ще дві станції метрополітену, оскільки вони потребують ремонту. Йдеться про станції "Почайна" і "Тараса Шевченка".

Згодом стало відомо, що попередньо плановий капітальний ремонт тунелів між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка" виконуватимуть без зупинки руху поїздів. Остаточні проєктні рішення визначать після державної експертизи.

Також ми писали про те, що в Києві триває будівництво на Подільському мостовому переході. Наразі служби облаштовують конструкції тунелів метрополітену мілкого закладання.