Стало известно о риске аварии на одной из станций метро в Киеве — в КГГА отреагировали

Станция метро "Почтовая площадь" в Киеве. Фото из открытых источников

Госаудитслужба обвиняет Киевскую городскую государственную администрацию в ненадлежащей реакции на предупреждение службы о транспортных проблемах на станции метро "Почтовая площадь". В КГГА заявили, что метро работает в обычном режиме.

Об этом говорится в заявлениях Госаудитслужбы и КГГА в понедельник, 6 мая.

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В Госаудитслужбе заявляют, что информировали власти столицы о возможных проблемах на Почтовой площади еще в 2023 году.

"Во время комиссионного осмотра станции "Почтовая площадь", где до сих пор остается незавершенным строительство наземных объектов — торгового комплекса с подземным музеем, обнаружены недовыполненные работы по гидроизоляции, водоотводу и водопонижению. Также были зафиксированы признаки коррозии металла и разрушение защитного слоя бетона. Госаудитслужбы пришли к выводам, что техническое состояние объекта постоянно ухудшается, а его дальнейшая эксплуатация без консервации или достройки крайне опасна. Под угрозой разрушения оказался практически весь инфраструктурный узел, которым является Почтовая площадь", — отметили в ведомстве.

Там также заявляют, что сообщили в профильный комитет КГГА о возможных проблемах по функционированию станции метро "Почтовая площадь". Киевскую городскую госадминистрацию обвиняют в отсутствии реакции спустя почти год после аудита.

В свою очередь в Департаменте транспортной службы КГГА заявили, что сообщение о возможном закрытии станции метро "Почтовая площадь" является "манипуляцией, чтобы посеять панику".

В пресс-службе КГГА сообщили, что на Почтовой площади провели внеплановые проверки, в результате которых дополнительных проблем не выявили.

В КГГА также заявили, что подземный пешеходный переход станции "Почтовая площадь" отделен кирпичной перегородкой от будущего объекта многофункционального назначения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве власти намерены закрыть еще две станции метрополитена, поскольку они нуждаются в ремонте. Речь идет о станциях "Почайна" и "Тараса Шевченко".

Впоследствии стало известно, что предварительно плановый капитальный ремонт тоннелей между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" будут выполняться без остановки движения поездов. Окончательные проектные решения будут определены после государственной экспертизы.

Также мы писали о том, что в Киеве продолжается строительство на Подольском мостовом переходе. В настоящее время службы обустраивают конструкции тоннелей метрополитена мелкой закладки.