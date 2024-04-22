Стало відомо, чи закриють станції метро "Почайна" та "Тараса Шевченка" у Києві

Станція метро "Почайна". Фото: Вечірній Київ

Попередньо плановий капітальний ремонт тунелів між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка" виконуватимуть без зупинки руху поїздів. Остаточні проєктні рішення визначать після державної експертизи.

Про це повідомила пресслужба КМДА у понеділок, 22 квітня.

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Наразі жодних змін у роботі станцій метро "Тараса Шевченка" та "Почайна" не заплановано. Ці станції та перегінні тунелі працюють у звичайному режимі як для пасажирських перевезень, так і для цілодобового укриття населення під час повітряної тривоги.

Відповідно до тендера з розробки проєктної документації, що відбувся в листопаді 2023 року, опрацьовується план капітального ремонту між цими станціями без зупинки руху поїздів.

Як нагадують у комунальному підприємстві, станції "синьої" лінії метро "Почайна" і "Тараса Шевченка" були введені в експлуатацію у 1980 році. Через їх фізичну зношеність виникла потреба у плановому капітальному ремонті частини ділянки тунелю між станціями "Тараса Шевченка" та "Почайна".

"Київський метрополітен" закликає не маніпулювати на темі роботи столичної підземки та довіряти офіційним джерелам інформації.

Скриншот з Telegram КМДА

"Київський метрополітен" завчасно інформуватиме пасажирів про початок ремонтів та інших робіт, що можуть вплинути на режим роботи метро.

Раніше повідомлялося, що дві станції метро в Києві планували закрити на ремонт.

Нагадаємо, що в Києві триває ремонт між станціями "синьої" гілки метро від "Деміївської" до "Теремків", які припинили функціонування у грудні 2023 року. Мер Києва Віталій Кличко розповів, коли планують закінчити ремонтні роботи.