Стало відомо, чи закриють станції метро "Почайна" та "Тараса Шевченка" у Києві
Попередньо плановий капітальний ремонт тунелів між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка" виконуватимуть без зупинки руху поїздів. Остаточні проєктні рішення визначать після державної експертизи.
Про це повідомила пресслужба КМДА у понеділок, 22 квітня.
Подробиці про капітальний ремонт київських станцій метро
Наразі жодних змін у роботі станцій метро "Тараса Шевченка" та "Почайна" не заплановано. Ці станції та перегінні тунелі працюють у звичайному режимі як для пасажирських перевезень, так і для цілодобового укриття населення під час повітряної тривоги.
Відповідно до тендера з розробки проєктної документації, що відбувся в листопаді 2023 року, опрацьовується план капітального ремонту між цими станціями без зупинки руху поїздів.
Як нагадують у комунальному підприємстві, станції "синьої" лінії метро "Почайна" і "Тараса Шевченка" були введені в експлуатацію у 1980 році. Через їх фізичну зношеність виникла потреба у плановому капітальному ремонті частини ділянки тунелю між станціями "Тараса Шевченка" та "Почайна".
"Київський метрополітен" закликає не маніпулювати на темі роботи столичної підземки та довіряти офіційним джерелам інформації.
"Київський метрополітен" завчасно інформуватиме пасажирів про початок ремонтів та інших робіт, що можуть вплинути на режим роботи метро.
Раніше повідомлялося, що дві станції метро в Києві планували закрити на ремонт.
Нагадаємо, що в Києві триває ремонт між станціями "синьої" гілки метро від "Деміївської" до "Теремків", які припинили функціонування у грудні 2023 року. Мер Києва Віталій Кличко розповів, коли планують закінчити ремонтні роботи.
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