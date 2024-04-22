Стало известно, закроют ли станции метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" в Киеве
Предварительно плановый капитальный ремонт тоннелей между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" будут выполнять без остановки движения поездов. Окончательные проектные решения будут определены после государственной экспертизы.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА в понедельник, 22 апреля.
Подробности о капитальном ремонте киевских станций метро
Пока никаких изменений в работе станций метро "Тараса Шевченко" и "Почайна" не запланировано. Эти станции и перегонные тоннели работают в обычном режиме как для пассажирских перевозок, так и для круглосуточного укрытия населения во время воздушной тревоги.
В соответствии с состоявшимся в ноябре 2023 года тендером по разработке проектной документации, прорабатывается план капитального ремонта между этими станциями без остановки движения поездов.
Как напоминают в коммунальном предприятии, станции "синей" линии метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" были введены в эксплуатацию в 1980 году. Из-за их физического износа возникла необходимость в плановом капитальном ремонте части участка тоннеля между станциями "Тараса Шевченко" и "Почайна".
"Киевский метрополитен" призывает не манипулировать темой работы столичной подземки и доверять официальным источникам информации.
"Киевский метрополитен" заблаговременно будет информировать пассажиров о начале ремонтов и других работ, которые могут повлиять на режим работы метро.
Ранее сообщалось, что две станции метро в Киеве планировали закрыть на ремонт.
Напомним, что в Киеве идет ремонт между станциями "синей" ветки метро от "Демеевской" до "Теремков", которые прекратили функционирование в декабре 2023 года. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда планируют закончить ремонтные работы.
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