Стало известно, закроют ли станции метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" в Киеве

Станция метро "Почайна". Фото: Вечерний Киев

Предварительно плановый капитальный ремонт тоннелей между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" будут выполнять без остановки движения поездов. Окончательные проектные решения будут определены после государственной экспертизы.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в понедельник, 22 апреля.

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Подробности о капитальном ремонте киевских станций метро

Пока никаких изменений в работе станций метро "Тараса Шевченко" и "Почайна" не запланировано. Эти станции и перегонные тоннели работают в обычном режиме как для пассажирских перевозок, так и для круглосуточного укрытия населения во время воздушной тревоги.

В соответствии с состоявшимся в ноябре 2023 года тендером по разработке проектной документации, прорабатывается план капитального ремонта между этими станциями без остановки движения поездов.

Как напоминают в коммунальном предприятии, станции "синей" линии метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" были введены в эксплуатацию в 1980 году. Из-за их физического износа возникла необходимость в плановом капитальном ремонте части участка тоннеля между станциями "Тараса Шевченко" и "Почайна".

"Киевский метрополитен" призывает не манипулировать темой работы столичной подземки и доверять официальным источникам информации.

Скриншот с Telegram КГГА

"Киевский метрополитен" заблаговременно будет информировать пассажиров о начале ремонтов и других работ, которые могут повлиять на режим работы метро.

Ранее сообщалось, что две станции метро в Киеве планировали закрыть на ремонт.

Напомним, что в Киеве идет ремонт между станциями "синей" ветки метро от "Демеевской" до "Теремков", которые прекратили функционирование в декабре 2023 года. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда планируют закончить ремонтные работы.