Стало відомо, на скільки зменшиться кількість студентів-бюджетників в українських вишах

Студенти. Фото: uifuture.org

Голова комітету з питань освіти Верховної Ради України, Сергій Бабак, заявив, що кількість державних замовлень для вступу до університетів буде зменшена на 10%. Він роз’яснив, що новий законопроєкт передбачає введення грантів

Про це він повідомив в коментарі для Новини.LIVE.

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Зменшення держзамовлення

"Зараз близько 40% держзамовлення, решта — проста контрактна форма. Прагнемо збільшити кількість дітей, які отримуватимуть державну підтримку. Ми зменшимо обсяг державного замовлення для дуже популярних, кон'юнктурних спеціальностей і залишимо його обов'язково там, де держава є основним роботодавцем", — зазначив нардеп.

Бабак додав, що кількість студентів-контрактників зменшиться з 60% до 35%, а від 30% до 35% студентів матимуть можливість претендувати на гранти. Це може кардинально змінити систему вищої освіти. Якщо законопроєкт буде прийнятий, він набере чинності в поточному році.

Нагадаємо, що студенти вищих навчальних закладів повинні будуть пройти єдиний іспит. Здобувачі освіти, які не зможуть успішно скласти іспит після другої спроби, будуть відраховані.

Раніше уряд вніс зміни до норм, що регулюють перетин кордону студентами. Тепер відкривають можливість для студентів обох статей брати участь у програмах академічної мобільності.